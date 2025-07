Sénégal: Les affections cardiovasculaires représentent 22% des maladies non transmissibles (enquête STEPS)

Dakar — Les maladies cardiovasculaires représentent 22% des maladies non transmissibles, suivies des cancers qui représentent 10%, le diabète 4,2%, a appris l'APS du chef de la division de la Lutte contre les maladies non transmissibles, Malick Anne, lors de la présentation des résultats de l'enquête nationale sur ces maladies dites transmissibles.

" Les maladies chroniques prennent de l'ampleur. 1 décès sur 2 est imputable aux maladies non transmissibles (MNT). Les maladies cardiovasculaires représentent 22% contre 10% des cancers, le diabète représente un taux de 4,2%", a-t-il souligné.

Le chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles participait, mercredi, à l'atelier de dissémination des données sur la prévalence des facteurs de risque des MNT STEPS qui signifie enquête en 3 étapes en anglais.

Aussi a-t-il relevé que "28,2% des Sénégalais sont hypertendus". Dans sa présentation, Dr Anne a noté que que l'Accident vasculaire cérébral (AVC) représente 16,1%, l'hypercholestérolémie 26,6% et la crise cardiaque ou infarctus du myocarde est évaluée à 3,6%.

"Les maladies respiratoires chroniques représentent 7,8%", dit-il en soulignant que le taux de pollution extérieure est estimé à 79,8% et celui de la pollution de l'intérieur à 73%, a-t-il énuméré.

Quant aux maladies rénales chroniques, elles représentent 4,3%. La région de Matam était au-devant du classement avec 9,4% et on a aussi les régions de l'axe-nord et de l'axe sud, a souligné Malick Anne.

"Les fumeurs représentent 6%, la consommation d'alcool représente 3,4%. 75,8% des Sénégalais qui cuisinent associent le sel et les bouillons. 86,1% de Sénégalais ne pratiquent pas suffisamment d'activités physiques", a souligné le chef de la division de la lutte contre les MNT.

L'enquête révèle un taux de dépigmentation de "15%".

La prévalence du suicide est évaluée à 13%

Les tentatives de suicide sont de l'ordre de 13%, selon l'enquête STEPS. "On voit un peu le suicide dans les régions de Sédhiou et Dakar aussi, qui est très exposée", a-t-il fait savoir.

Par rapport à la hausse majeure de gras, elle a une proportion de 7,2%. "29,1% consomment au moins 3 morceaux de sucre au petit déjeuner. Le nombre de portion de légumes consommé par jour représente 3%, quant au fruit consommé par jour, il est de 1,8%".

D'après l'enquête STEPS, le dépistage du cancer du col de l'utérus représente1 4,9%.

5,3% des Sénégalais sont victimes d'actes de violence, 15,2% ont des troubles visuels et Dakar est plus concernée, selon toujours le rapport, qui ajoute que les troubles auditifs représentent 5,9%. Quant aux troubles visuels de près, ils constituent 15,2% et les troubles visuels de loin 16,3%.

Pour la carie dentaire, une proportion de 66,2% a été trouvée. 11,3% de décès dus aux morsures de serpent ont été recensés par l'enquête.

Les accidents de la circulation, quant à eux, constituent 11,4%.

L'enquête a débuté en 2020 et duré 6 mois. Elle a ciblé 7203 personnes.

La santé mentale, la dépression, le suicide ont été également modulés dans ce présent rapport. La dernière enquête STEPS date de 10 ans.