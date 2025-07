Sénégal: Vers un nouveau plan stratégique contre les MNT

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale travaille sur un nouveau plan stratégique qui prend en compte la lutte contre les maladies non transmissibles, a-t-on appris d'un responsable de cette division.

"Aujourd'hui, nous avons un plan d'accélération de 2023-2025. Nous sommes en train de l'évaluer et nous allons élaborer un autre plan stratégique qui va être élaboré avec l'ensemble des partenaires et des experts [...]" concernés par la lutte contre les maladies non transmissibles, a annoncé docteur Malick Anne.

Le chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles prenait part à un atelier de dissémination des données d'une enquête sur la prévalence des facteurs de risques des MNT.

"Ce plan va tenir compte des résultats que nous avons observés", lesquels vont servir de base à "un plan stratégique qui sera actuel et factuel", a soutenu le docteur Anne.

"L'avantage que nous avons cette fois-ci, c'est que [...] les résultats sont venus à la bonne heure", a-t-il dit, en soulignant que dans le cadre de la stratégie "Sénégal Vision 2050", la priorité est accordée à la lutte contre les maladies non transmissibles.

"C'est un fait. Le second fait aussi, c'est qu'on parle maintenant de santé préventive. Ces deux éléments importants qui sont là", vont servir à bâtir la stratégie du ministre de la Santé, a insisté le chef de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles.

L'ambition des autorités est de "faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse intégrer les maladies non transmissibles dans les soins et centres primaires, afin que l'acteur communautaire qui est au niveau des zones les plus reculées puisse jouer un rôle dans [la lutte contre lesdites maladies non transmissibles]", a ajouté docteur Anne.

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, venu présider l'ouverture officielle de cette rencontre, a listé les avantages de disposer de données concernant les facteurs de risque des MNT.

"Ces données actualisées nous permettent de mieux cerner les comportements agressifs, les vulnérabilités spécifiques ainsi que les disparités forcées entre les groupes et populations", a soutenu Serigne Mbaye.

Il a souligné la nécessité de poursuivre l'engagement à intégrer ces données dans l'élaboration de ces politiques et le suivi des plans stratégiques de lutte contre les maladies non transmissibles.

L'enquête recommande le renforcement des politiques de santé publique et la mise en place un Programme intégré de lutte contre les MNT, incluant un volet spécifique pour la vision et l'audition, a-t-il indiqué.

Elle préconise par ailleurs le renforcement de la règlementation sur le tabac et l'alcool, mais aussi le renforcement de la politique nationale de prévention de l'hypertension artérielle.

Le renforcement de l'Agence nationale de sécurité routière pour réduire les accidents (sensibilisation, contrôle des fractions) compte également parmi les mesures suggérées par cette enquête.

La conduite de campagnes de sensibilisation sur les risques liés aux MNT et l'éducation des populations sur la nécessité d'une bonne alimentation et de l'activité physique sont d'autres points recommandés par cette enquête.