Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye - 'L'État a fait de son mieux pour limiter les effets néfastes des inondations'

Rufisque — L'État a pris les dispositions nécessaires et a fait de son mieux, sur les plan financier et technique, pour "limiter les effets néfastes des inondations", a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, mercredi, à Rufisque (ouest).

"L'État a pris les dispositions nécessaires et a fait tout ce qu'il était possible de faire au plan financier, technique et humain pour limiter les effets néfastes des inondations sur les populations", a dit M. Dièye aux journalistes, au terme d'une visite d'ouvrages de drainage des eaux pluviales et de sites vulnérables aux inondations, dans la région de Dakar.

Accompagné des autorités administratives de la région, du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Sény Diène, et du direction de la prévention et de la gestion des inondations, Madické Cissé, le ministre a visité les chantiers de drainage des eaux pluviales des communes de Hann-Bel Air, Diamaguène Sicap Mbao, Keur Massar Sud, Jaxaay et Rufisque.

L'objectif de cette visite est de faire une évaluation des travaux, selon Cheikh Tidiane Dièye.

"Nous avons observé avec satisfaction l'état d'avancement des travaux, qui se poursuivent correctement", a-t-il fait remarquer, espérant que "le délai initialement fixé au 15 juillet, concernant l'achèvement de ces travaux [...] sera respecté".

Selon M. Dièye, un délai supplémentaire fixé au 31 juillet est accordé à certaines entreprises parce qu'elles ont été confrontées à des contraintes techniques et financières.

C'est la première tournée d'évaluation effectuée dans la région de Dakar en prélude à la saison des pluies, a-t-il précisé.

"Dans les prochains jours, nous allons visiter des ouvrages de drainage des eaux pluviales d'autres régions", a poursuivi le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Les pouvoirs publics vont aider les populations à faire face à d'éventuels désagréments causés par des inondations", a-t-il assuré.