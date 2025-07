Matam — Le président réélu de la ligue régionale de football de Matam (nord), Mamadou Ndiaye, a déclaré, mercredi, miser sur l'unité et la solidarité de ses collaborateurs pour réussir sa mission, la construction des infrastructures notamment.

M. Ndiaye a été réélu par acclamation des dirigeants des 16 clubs de football de la région, pour un mandat de quatre ans, au cours d'une assemblée générale supervisée par Jean-Baptiste Kamaté, un huissier représentant la Fédération sénégalaise de football.

"Nous avons des difficultés logistiques, infrastructurelles et structurelles. Nous aurons besoin d'unité et de solidarité autour de notre équipe (le bureau de la ligue régionale de football) pour bien exercer notre mission et relever les défis. Nous sommes [...] appelés à servir et à rendre compte", a-t-il réagi après son élection.

Mamadou Ndiaye dit avoir pris conscience de l'engagement des dirigeants des clubs de football de la région.

Il assure être entouré de personnes capables de relever les défis, avec un plan de travail bien défini.

La ligue régionale de football de Matam fera de son mieux pour que les équipes de la région de Matam puissent participer aux compétitions locales et, éventuellement, aux championnats nationaux, avec l'aide de la direction technique régionale, a promis Mamadou Ndiaye.

"En plus de permettre aux clubs de jouer assez, nous irons chercher des moyens financiers, car l'organisation d'une compétition nécessite des moyens. Plus la ligue a de l'argent, plus il y a des compétitions", a-t-il poursuivi.

Selon M. Ndiaye, l'un des défis à relever sera de promouvoir le football dans les départements de Kanel et Ranérou, 90 % des clubs de la région se trouvant dans le département de Matam.

Ibrahima Iyane Thiam, le président du Noyau Sportif Football Club, a été élu premier vice-président de la ligue régionale de football.