Sénégal: Restructuration urbaine Thiaroye-sur-Mer - Ousmane Sonko convoque une réunion d'urgence multisectorielle

Une réunion importante se tiendra dans les prochains jours dans le cadre du projet restructuration urbaine du quartier de Thiaroye-sur-Mer. Selon une note officielle classée « Très urgent » de la Primature, les ministères concernés sont appelés à se faire représenter par leurs directeurs techniques pour faire avancer ce chantier stratégique.

Parmi les membres du gouvernement directement impliqués figurent Jean Baptiste Tine (Intérieur et Sécurité publique), Cheikh Diba (Finances et Budget), Yankoba Dieme (Infrastructures et Désenclavement), Cheikh Tidiane Dieye (Hydraulique et Assainissement), Maimouna Dieye (Famille et Solidarités), Fatou Diouf (Pêches et Infrastructures maritimes), et Baila Moussa Fofana (Urbanisme et Aménagement du territoire).

Outre les représentants ministériels, la réunion mobilisera également des autorités territoriales telles qu'Ousmane Kane, gouverneur de Dakar, Moustapha Ndiaye, préfet de Pikine, ainsi qu'El Mamadou Ndiaye, maire de Thiaroye-sur-Mer. Papa Demba Niang, administrateur de la Fondation Droit à la Ville, est également invité à participer aux échanges.

Du côté de la Primature, plusieurs conseillers techniques prendront part à la rencontre : Mamadou Thiamdoum (sécurité publique), Alé Badara Sy (urbanisme), Awa Gueye Thione (gouvernance), Pierre Mbacké Gning (infrastructures), Ibrahima Diagne (hydraulique et assainissement) et Omar Bella Coly (domaines).

Cette mobilisation multisectorielle traduit la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre d'un projet structurant, dont les enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont considérables pour la capitale et ses environs.