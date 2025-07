Sénégal: Vers la mise en valeur de 100 hectares à Séfa

Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage a présenté les modalités de financement du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'ouest aux acteurs de la région de Sédhiou. Ce projet financé par la Banque mondiale et le Fida pour une période de six années, entend développer les coopératives agricoles communautaires.

Sédhiou est retenue parmi les régions devant bénéficier du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'ouest. «Ce projet va intervenir dans la région de Sédhiou en collaboration avec le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) pour la valorisation du de 100 hectares dans le Séfa », a confié Ndeye Khady Fall, coordonnatrice adjointe du projet, lors d'un atelier de sensibilisation tenu ce mercredi 2 juillet 2025.

Selon M. Fall, ce projet entend aussi mettre en oeuvre les nouvelles orientations de l'Etat notamment dans la mise en place de coopératives agricoles communautaires. C'est pourquoi, des infrastructures seront érigées dans le cadre de cette intervention. Toutefois, pour ce projet, l'innovation demeure le financement proposé au producteur sur toutes les chaînes de valeurs prioritaires. Il s'agit de financement partagé avec trois guichets. « Le guichet le plus important pourra mettre à disposition un financement allant de 28 millions à 288 millions », a rappelé Ndeye Khady Fall. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'ouest accorde une discrimination positive aux jeunes et aux femmes. Ces derniers pourront obtenir jusqu'à 80% de financement. Pour cela, ils doivent déposer, cependant, une garantie de 20%.

Toutes les 14 régions du Sénégal sont ciblées par les interventions. Concernant le secteur de l'agriculture, les filières sèche, fonio, mil, sorgho, pomme de terre et banane seront développées. Pour l'élevage, l'accent sera mis sur le lait et la viande.

De son côté, le préfet du département, Modou Gueye a souligné l'importance du projet. Il a proposé la mise en place d'un comité régional de concert avec les autorités déconcentrés et les acteurs afin de préparer des dossiers de projet solide pour bénéficier de ce financement. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'ouest est mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il est financé par la Banque mondiale et la Fida, d'un montant d'environ 15 milliards de Franc CFA pour une durée de 6 années.