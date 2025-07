Soudan: Réunion élargie du gouvernement du Nil bleu, du commissaire à l'aide humanitaire et des organisations

Le gouverneur de l'État du Nil Bleu Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi a présidé aujourd'hui dans la salle du Cabinet du Secrétariat général du gouvernement de l'État une réunion avec les organisations et agences opérant dans l'État en présence de Mme Salwa Adam Baniya, Commissaire à l'Aide Humanitaire et sa délégation d'accompagnement, avec la participation d'un certain nombre de membres du gouvernement de l'État et de M. Mirghani Mekki Mirghani, secrétaire général du gouvernement de l'État.

La réunion a abordé toutes les questions liées à la réinstallation des rapatriés et des personnes déplacées vers leurs différents lieux d'implantation.

Le secrétaire général du gouvernement, Mirghani Mekki a expliqué que le gouverneur a exprimé sa gratitude pour le rôle croissant des organisations opérant dans la région pour soutenir la stabilité globale et contribuer à relever les défis auxquels sont confrontées les personnes déplacées et les rapatriés dans les camps et les écoles de la région.

Sur une autre note, le Conseil des ministres de l'État du Nil Bleu a tenu une session d'urgence aujourd'hui dans la salle du Conseil des ministres au Secrétariat d'État, présidée par Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi, gouverneur de l'État, en l'honneur de la visite de Mme Salwa Adam Biniya, commissaire à l'aide humanitaire.

Dans une déclaration à SUNA, le lieutenant-général Ahmed Al-Omda, gouverneur de l'État du Nil Bleu, a expliqué que la réunion a examiné un certain nombre de questions importantes, au premier rang desquelles les questions des rapatriés et des personnes déplacées, car elles font partie des questions cruciales dans la région. La réunion a également abordé les mesures visant à transporter les rapatriés vers leurs lieux d'origine, à acheminer l'aide humanitaire nécessaire et à répondre aux défis sanitaires résultant de la surpopulation et de l'hébergement des rapatriés autour de la ville de Damazin.