Sénégal: Mouvement « Navétanes » 2025 - A Kédougou, les acteurs s'engagent à respecter le calendrier retenu

Lors du Comité régional de développement (Crd) consacré à la préparation des activités 2025 du mouvement « Navétanes » et à l'élaboration d'un plan d'action régional de promotion du civisme et des activités culturelles, les acteurs du sport se sont engagés à respecter le calendrier retenu officiellement, à savoir le déroulement des activités dans la fourchette du 15 juillet au 15 octobre 2025.

Au sortir de ce Comité régional de développement consacré à l'édition 2025 du championnat national populaire communément appelé « Navétanes», et à l'élaboration d'un plan d'action régional sur le civisme et les activités culturelles, l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye, a rappelé que l'idée de l'organisation de ce Crd c'est de voir comment faire en sorte de mettre en oeuvre les recommandations formulées et issues des concertations nationales sur le mouvement « Navétanes ». « Et également voir comment ces mouvements « Navetanes » peuvent participer à la vulgarisation de la culture et à l'implication de toutes les parties prenantes dans les actions citoyennes » a-t-il indiqué.

Mieux, il a fait comprendre que ce qu'on peut retenir de ce Crd, c'est que l'ensemble des acteurs concernés sont conscients des enjeux qui tournent autour de ces activités et que les discussions ont été intéressantes et sont toutes allées dans le sens de consolider les recommandations formulées. À ce sujet, « les recommandations vont dans le sens de tenir ces activités-là dans une fourchette claire, entre le 15 juillet et le 15 octobre.

Donc l'ensemble des parties prenantes se sont engagées à faire en sorte de respecter ce calendrier. Ce qui demeure une obligation et les plans d'actions mis en place au niveau des trois départements sont alignés sur ce calendrier-là et nous ferons en sorte que ce calendrier soit respecté » a-t-il rassuré.

Sur la question des violences souvent notées lors de ces activités, il a invité à ne pas accorder du crédit à ces pratiques étant donné que le sport est d'abord, à ses yeux, un facteur de développement, un facteur unificateur.

« Rien ne peut expliquer la violence. Et nous invitons les ASC à lancer des initiatives citoyennes. Les « Navétanes » doivent contribuer à la promotion de la culture et des actions citoyennes » a complété Mouhamadoul Moustapha Gaye.

Revenant sur les statiques, le président de l'Orcav de Kédougou, Fily Soumare a révélé dans sa présentation, qu'au niveau régional, l'Orcav enregistre 14 148 licences de jeu, 374 associations sportives et culturelles, 32 zones et que plus de 200 matchs ont été organisés la saison dernière, y compris des activités civiques et environnementales.

Il n'a pas manqué de revenir sur des difficultés liées aux violences souvent rencontrées lors des activités sportives, à l'absence de subventions des Asc dans beaucoup de communes de la région, au manque d'infrastructures sportives dans la région, au manque criard d'espace de jeux,..

Pour la saison 2025, l'Orcav de Kédougou ambitionne d'organiser des journées d'athlétisme, de reboisement et d'organiser des phases culturelles, un don de sang, le désherbage et le nettoiement des écoles, et d'appliquer de façon effective, les réformes issues des assises des « Navétanes » 2025.