Tunisie: De Carthage à Mascate - Une histoire partagée, un partenariat renforcé

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier mercredi 2 juillet, au palais de Carthage, Son Excellence M. Badr Ibn Hamad Ibn Hamoud el Busaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman.

Le Chef de l'État a entamé cette rencontre en rappelant les relations historiques privilégiées qui unissent les deux pays et les deux peuples frères, aussi bien avant qu'après l'indépendance du Sultanat d'Oman.

Il a notamment évoqué, dans ce contexte, les liens scientifiques et culturels profonds et enracinés entre les deux peuples, citant à titre d'exemple l'école fondée à Mascate au début du XXe siècle par l'enseignant tunisien Mohamed Ali Boudhina, sous le règne du Sultan Taimur Ibn Fayçal. Ce dernier enseignait à l'école Zawawi les sciences du Coran, la langue arabe, la géographie, le calcul et le dessin. De nombreux noms illustres et hauts responsables de l'État sont passés entre ses mains.

Le président de la République a également évoqué, dans cette perspective historique, la visite effectuée par feu le Sultan Qabous ibn Saïd en Tunisie en 1973, qui a constitué un point de départ pour des relations en constante évolution dans tous les domaines, notamment l'enseignement, la formation professionnelle, la diplomatie, les sciences juridiques et d'autres secteurs, en particulier le renforcement des investissements et des échanges commerciaux et culturels.

Le Chef de l'État a salué par ailleurs l'attention portée à la communauté tunisienne résidant dans le Sultanat d'Oman. Sur un autre plan, le président de la République a abordé les évolutions rapides et successives, non seulement dans la région arabe, mais aussi dans le monde entier. Il a réaffirmé la position ferme et constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à récupérer chaque parcelle de sa terre usurpée et à établir son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble de la Palestine, avec pour capitale Al-Qods première des deux Qibla et troisième lieu saint de l'islam.

Le Président a, dans ce contexte, dénoncé les crimes de génocide perpétrés et toujours perpétrés par l'ennemi sioniste, qui vise la sécurité de toute la nation. Il a réaffirmé l'émergence d'une nouvelle ère fondée sur la légitimité humaine, soulignant que les peuples commencent à partager les mêmes valeurs et aspirent à un monde nouveau, fondé sur la justice et où les droits reviennent à leurs détenteurs légitimes, individus et peuples, au premier rang desquels le peuple palestinien.