Le Président de la République, Kaïs Saïed, a examiné hier mercredi 2 juillet, lors d'une réunion tenue au Palais de Carthage avec la Cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, les résultats de sa participation à la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement qui s'est tenue à Séville, en Espagne.

Le Chef de l'État s'est dit satisfait de cette participation, soulignant que la voix de la Tunisie est désormais entendue. Il a salué le choix du pays de miser avant tout sur ses propres capacités et de n'accepter que des partenariats fondés sur l'égalité et le respect mutuel, tout en diversifiant ses alliances dans le sens de ses intérêts et de la préservation de l'indépendance totale de ses décisions.

Par ailleurs, le Président de la République a donné ses instructions pour restructurer plusieurs institutions qui épuisent les ressources de la collectivité nationale. Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions radicales et nationales pour tous les secteurs, sans hésiter à écarter ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. «Ceux qui sont au chômage depuis longtemps sont plus en droit d'occuper ces postes, même s'ils manquent d'expérience, car ils débordent d'enthousiasme pour participer à l'édification du pays et à la lutte contre la corruption», a-t-il affirmé.

Le Président Saïed a réitéré que le travail se poursuit jour et nuit pour répondre aux attentes du peuple. Il a conclu en affirmant que le véritable patriote libre, contrairement à ceux qui prétendent savoir sans rien savoir, est celui que les difficultés -- qu'elles soient fabriquées ou réelles -- n'empêchent pas d'aller de l'avant dans la bataille de libération que mène le peuple tunisien.