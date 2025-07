Afrique: Prix mille espoirs africains - Sept jeunes plumes malgaches en finale

Sept jeunes auteurs et autrices malgaches figurent parmi les finalistes du Prix Mille Espoirs Africains 2025, un concours organisé par Monlion Éditions en partenariat avec le MCC .

Découvrir les talents, encourager le leadership par l'écriture, accompagner les écrivains en herbe vers la publication, et développer le capital humain : tels sont les piliers du Prix Mille Espoirs Africains (PMEA), un concours littéraire d'envergure panafricaine.

Cette année, Madagascar se distingue avec sept finalistes parmi les douze sélectionnés, rendus publics hier.

« J'ai relu plusieurs fois, je croyais rêver... C'est bien mon nom parmi les finalistes ! C'est ma toute première sélection dans un concours d'écriture à l'échelle africaine. Je suis émue, et j'espère que le public malgache me soutiendra pour le vote en ligne », confie Mahaimitsinjo Ny Voahary Rabenjarison, poétesse et slameuse depuis 2022, championne nationale par équipe lors du Slam National XV.

À seulement 21 ans, cette artiste engagée multiplie les scènes et a séduit le jury avec son texte « Mise à nu ».

Un avenir littéraire africain

L'édition 2025 du PMEA a enregistré quarante-trois candidatures issues de neuf pays africains : Bénin, Burundi, Cameroun, RD Congo, Djibouti, Gabon, Madagascar, Niger et Togo.

Le concours s'adresse à deux catégories :

· Les « Écrivains en herbe », passionnés d'écriture n'ayant jamais publié de livre ;

· Les « Jeunes auteurs », ayant déjà publié un ouvrage entre 2023 et 2025.

À ce stade de la compétition, le public est invité à voter en ligne via la page Facebook de Monlion Éditions jusqu'au 12 juillet.

Chaque « réaction » ou commentaire sous les publications des textes finalistes comptera dans la balance avant la délibération finale du jury.

Les lauréats de la catégorie Écrivains en herbe bénéficieront d'un accompagnement professionnel à l'écriture et verront leur premier livre publié par Monlion Éditions.

Quant aux Jeunes auteurs, une campagne marketing panafricaine assurera la promotion de leurs œuvres déjà publiées. Un événement de présentation de leurs livres est également prévu.

À travers ce concours, l'Afrique francophone redonne une voix forte à ses jeunes écrivains. Et Madagascar, plus que jamais, montre qu'elle a une jeunesse qui écrit, qui s'exprime et qui brille.