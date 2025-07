Afrique de l'Est: « Ma thèse en 180 secondes » - Domoina Radaniela brille en finale à Maurice

Domoina Radaniela, une doctorante de l'Université des Mascareignes a remporté la finale de « Ma thèse en 180 secondes » à Maurice. Elle se présentera à Budapest pour la finale qui se tiendra en octobre.

L'Institut Français de Maurice (IFM) a vibré au rythme de la science, à l'occasion de la finale mauricienne du concours « Ma Thèse en 180 Secondes » (MT180). Devant un amphithéâtre attentif, Domoina Radaniela, doctorante de l'Université des Mascareignes, s'est distinguée en remportant le premier prix, prouvant qu'il est possible de rendre la recherche scientifique à la fois captivante et accessible.

C'est elle qui a su le mieux conquérir le jury et le public avec sa thèse intitulée : « L'investigation de sol pour la production de blocs de terre comprimée stabilisée à l'île Maurice ». Son sujet, profondément ancré dans les réalités et les défis environnementaux de l'île, propose des solutions durables pour le secteur de la construction. Sa présentation, saluée pour sa clarté et son dynamisme, a mis en lumière l'importance de sa recherche pour l'avenir de l'habitat local.

Innovation

Treize jeunes chercheurs et chercheuses, issus de l'University of Mauritius, de l'Open University of Mauritius et de l'Université des Mascareignes, ont relevé le défi de présenter leur sujet de thèse en seulement trois minutes. Un exercice périlleux qui demande clarté, concision et une bonne dose de pédagogie. Cette victoire propulse Domoina Radaniela sur le devant de la scène scientifique mauricienne et met en lumière le potentiel innovant des jeunes chercheurs de la région. Son travail sur les blocs de terre comprimée stabilisée représente une avancée prometteuse pour une construction plus écologique et résiliente à Maurice. A rappeler que la finale de MT180 se déroulera à Budapest en octobre.