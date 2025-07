Madagascar: Îles Éparses - Le silence de la France après la réunion bilatérale suscite l'inquiétude

Faudrait-il alors attendre encore des années pour tenir la prochaine et troisième réunion de la commission mixte franco-malgache ? Six années séparent la première session de novembre 2019 et celle de juin 2025.

Quelques heures seulement après la clôture de la deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache sur les Îles Éparses, qui s'est tenue le lundi 30 juin dernier à Paris, la délégation malgache a publié un communiqué exposant sa position officielle. Du côté français, en revanche, trois jours après la rencontre, aucun commentaire n'a été émis. C'est le silence radio complet depuis cette date à Paris. Ni les autorités françaises ni les élus, pourtant habituellement prompts à réagir sur ce dossier sensible, n'ont pris la parole depuis la réunion organisée au Quai d'Orsay sous l'égide de Jean-Noël Barrot.

Impasse

Ce mutisme de la partie française alimente les interrogations, notamment sur le déroulement des négociations diplomatiques dans ce type de contexte. Traditionnellement, un communiqué conjoint est attendu à l'issue d'une rencontre de cette importance, mais cette fois-ci, seule Madagascar a communiqué publiquement. Pour l'analyste Serge Zafimahova, cette absence de déclaration conjointe est révélatrice. « L'absence d'un communiqué conjoint entre les délégations malgache et française montre une divergence de vue et une absence de transparence ». Les négociations sont-elles alors dans l'impasse ? Cette divergence est d'ailleurs explicitement évoquée dans le communiqué rendu public par la délégation malgache le soir même de la réunion, et porte essentiellement sur la question de la souveraineté. « Cette deuxième rencontre a permis de rappeler les discussions engagées lors de la première réunion en 2019 à Antananarivo, notamment en soulignant que les deux parties reconnaissent l'existence d'un différend concernant la souveraineté sur ces îles malgaches », précise le texte malgache.

Alors que Madagascar a réaffirmé ses revendications, la France continue de garder le silence. « Il est fondamental de consigner par écrit les points communs et les points divergents, et de les rendre publics », plaide Serge Zafimahova, estimant que la transparence est indispensable pour éviter toute confusion. L'analyste déplore également la lenteur du processus. « On perd du temps dans des négociations stériles, Madagascar doit porter le dossier de restitution des Îles Éparses à la pleine souveraineté malgache devant les juridictions internationales compétentes », exhorte-t-il. Pour l'heure, l'absence de communication officielle côté français laisse planer un doute sur la suite des discussions et sur la volonté réelle des deux parties de trouver une issue à ce contentieux historique.