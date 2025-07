Madagascar: Toliara - Marche vers le développement pour Base Toliara et la population

Les employés de Base Toliara et les populations des communes directement concernées par le projet dans le district de Toliara II ont célébré ensemble le 65e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de Madagascar avec tous les Malgaches.

Une occasion saisie par les habitants de Belalanda, Maromiandra, Tsianisiha et Ankilimaliniky tout comme ceux de la commune urbaine de Toliara de réaffirmer leur soutien indéfectible au projet Base Toliara, tout en souhaitant l'essor social et économique que l'exploitation d'ilménite à Ranobe est censée apporter.

Grande première

Dans la commune urbaine de Toliara I, les employés de Base Toliara ont pris part, pour la première fois, au défilé officiel. « Nous sommes heureux de participer à cette célébration historique du 65ème anniversaire de la proclamation de l'indépendance de Madagascar. C'est la première fois que nous y participons depuis la suspension du projet et nous en sommes vraiment reconnaissants », a déclaré Stella Tealongo, administratrice du système santé, sécurité et bien-être.Pour Magloire Mamelona, surintendant sécurité, la présence de la compagnie sur le podium national résonne comme un engagement citoyen : « Base Toliara est une société malgache qui entend développer la région Atsimo Andrefana et tout Madagascar. Cela illustre parfaitement le thème : "patriotisme au service du développement". », a-t-il lancé. Le développement socio-économique est attendu par les communautés locales qui en ont soif et ne s'en cachaient pas durant cette célébration, comme l'a annoncé Guy Laurent Ramanankamonjy - responsable communication de Base Toliara : « Si la grande équipe de Base Toliara participe à ce défilé à Toliara I, toutes les nombreuses associations au niveau des quatre autres communes vont afficher leur soutien inébranlable au projet. »

Travail

A Tsianisiha, l'optimisme est aussi de mise et la population espère que plus aucun obstacle ne stoppera le train en marche. Et ce ne sont évidemment pas les employés de Base Toliara ni les habitants qui seront un frein au développement. « Les infrastructures et les actions sociales menées jusqu'à présent ne sont que le début ; nous demandons à ce qu'elles se poursuivent », a indiqué Lucien, premier adjoint au maire de Tsianisiha.Dans la commune d'Ankilimalinike,où le chômage pèse lourdement, ce sont les jeunes et les jeunes femmes qui réclament du travail « Contrairement à d'autres associations, Base Toliara nous fait avancer. Nous attendons qu'elle remédie au chômage local », déclare Natalia Hovaline, représentante des femmes d'Ankilimalinike. A Maromiandra, tout le monde est prêt pour le développement : après des années d'attente, et « depuis toujours, nous collaborons avec la compagnie. La population est reconnaissante et veut que les choses s'accélèrent», affirme Kapaïky Félix, maire de Maromiandra.Dans lacommune de Belalanda, la population se dit reconnaissante de sa coopération avec Base Toliara.« Nous, maires, ne nous attendons pas à être récompensés pour nos actions en faveur du développement. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que Base Toliara poursuive ses actions. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans la collaboration avec la société pour le développement de notre commune. Constructions d'infrastructures durables, embellissement de la commune : les actions vont bon train et nous sommes confiants », a souligné Raherisoa, maire de Belalanda.