Madagascar: Lycée Andriamborona Ambohimanga Rova - Un forage industriel remis par le LCA Ilohasina

un nouveau souffle pour la jeunesse d'Ambohimanga Rova, en particulier pour les lycéens de cette localité, avec la récente mise en place d'un forage industriel dans l'enceinte du lycée public et ce, dans un contexte de difficile accès à l'eau.

Un projet emblématique au service de la jeunesse a vu le jour à Ambohimanga Rova. Un nouveau forage industriel, mis en place et mis à la disposition du lycée Andriamborona à Ambohimanga Rova. Il s'agit d'un forage industriel d'eau potable offert par le Lions Club Antananarivo Ilohasina. L'achèvement de la mise en place de cette infrastructure marque l'aboutissement d'un engagement fort en faveur de l'accès à l'eau pour les élèves et le personnel de cet établissement scolaire.

Ce projet ambitieux, initié dès le début du mandat 2024-2025 par le président du LCA Ilohasina, Jeannot Rakotonirina, est l'aboutissement d'un engagement fort de ce club de service en faveur de l'accès à l'eau potable et de l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. L'infrastructure permettra désormais à des centaines d'élèves et au personnel du lycée Andriamborona de bénéficier d'une eau propre, sécurisée et durable, essentielle à leur santé et à leur réussite scolaire.

L'inauguration de cette infrastructure d'eau potable a eu lieu le 28 juin 2025 en présence du président du Sénat, le Général Richard Ravalomanana, de la proviseure du lycée, Pauline Raliarisoa, et du maire de la commune d'Ambohimanga Rova, Sedera Günther Rajaonarivo. Tous ont salué cette initiative porteuse d'impact et ont souligné la portée sociale de ce type de réalisation. Pour sa part, le président du club a exprimé une reconnaissance toute particulière au partenaire principal du projet, Majinco, pour sa contribution technique et financière déterminante. Cette entreprise engagée dans la promotion de solutions durables en énergie verte, a démontré, une fois de plus, son attachement aux valeurs de responsabilité sociétale.

« Ce forage est bien plus qu'une infrastructure, c'est un symbole de solidarité, d'espoir et d'engagement envers notre jeunesse », a affirmé Jeannot Rakotonirina. Et d'ajouter que « ce projet est également un acte de foi envers l'avenir de nos enfants ». L'inauguration a marqué également la clôture officielle du mandat 2024-2025 de Jeannot Rakotonirina à la présidence du club. La passation a eu lieu le 21 juin 2025. Le président élu, Rina Robson, a pris officiellement ses fonctions le 1er juillet 2025 pour un mandat d'un an, dans un esprit de continuité, d'innovation et de service.