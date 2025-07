Madagascar: Diaspora New York - Franc succès du « Gasy night »

Loin des yeux près du coeur. En cette période de l'année, la célébration de la fête de l'indépendance malgache s'étend dans d'autres contrées où la diaspora reste attachée à la Grande île et sa culture. Ce week-end, la communauté malgache de New York s'est retrouvée pour fêter, comme il se doit, cet événement majeur.

Presque une centaine de personnes ont répondu présents au « Gasy night Independance day party », initié par Tj events. Le réalisateur Tanjona Andriamahaly et son équipe ont apporté la fièvre des fêtes malgaches au pays de l'Oncle Sam. Le chanteur Aina R a donné le ton à la scène ouverte en interprétant divers chants folkloriques bien connus des Malgaches. Pour sa part, Dj Dyo a fait un set rappelant exclusivement l'ambiance mafana, qualificative des soirées et festivités made in Madagascar. La présence de personnalités comme le chanteur Big Mj a conforté l'envergure de l'évènement. Entre autres, les orateurs représentants de la Fimpima Etazonia ont donné une dimension particulière à la soirée.

D'après les organisateurs, « cette soirée n'était pas qu'une fête, c'était un vrai moment de retrouvailles et de fierté collective, dû à l'amour, au travail d'équipe et un bel esprit communautaire ». En effet, Gasy night se veut être un événement culturel sans affiliation politique mais centré sur l'unité, la fierté, et le partage des traditions malgaches. Si certains ont fait de nouvelles connaissances, d'autres se sont retrouvés après tant d'années. Le moment fort de la journée fut le repas collectif, avec des plats traditionnels. Finalement, un gâteau aux couleurs de Madagascar a été partagé dans un grand moment de convivialité. Avec une première réussie, une deuxième édition est déjà en gestation.