Madagascar: JSM - Les journalistes sportifs formés à l'école de la législation sportive

Afin de renforcer les compétences de ses membres, l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM) a organisé, ce mercredi 2 juillet, une session de formation cruciale axée sur la législation sportive.

Le journalisme ne s'improvise pas, et le journalisme sportif encore moins. Au-delà de la connaissance des disciplines et de l'analyse des performances, la compréhension de l'environnement légal et réglementaire est devenue une nécessité impérieuse pour tout chroniqueur qui se veut complet et pertinent. C'est partant de ce constat que l'UJSM, dans sa mission de professionnalisation du métier, a mis sur pied cette journée de formation intensive

Affluence

Dès le début de la matinée, la salle de conférence du Palais des Sports a accueilli 38 participants, un chiffre qui témoigne de l'intérêt suscité par la thématique. La diversité de l'audience était notable : des journalistes de tout âge, issus de la presse écrite, des stations de radio, des chaînes de télévision mais aussi des médias en ligne, de plus en plus influents dans le traitement de l'information sportive. Cette forte mobilisation démontre une prise de conscience collective sur la nécessité de monter en compétence pour mieux servir le public. L'objectif principal de la formation est d'initier et familiariser les journalistes avec l'ensemble des textes de loi, décrets, et règlements qui encadrent la pratique, l'organisation et la gestion du sport à Madagascar.

Formateurs experts

Pour animer cette session, l'UJSM a fait appel à deux experts reconnus dans le domaine, en les personnes de Finaritra Privat et Sarindra Nastine. Leurs interventions ont permis de décortiquer des sujets aussi variés que la structuration juridique d'un club, d'une section, d'une ligue, d'une fédération et d'une association comme le cas de l'UJSM. Grâce à des exposés clairs et des études de cas concrets, les formateurs ont rendu accessibles des notions juridiques souvent perçues comme rébarbatives. Les journalistes présents ont pu poser des questions directes et obtenir des éclaircissements sur des situations qu'ils rencontrent régulièrement dans l'exercice de leur métier, comme les litiges au sein des fédérations ou les conflits entre athlètes et dirigeants.

En dotant ainsi les journalistes sportifs d'un solide bagage en matière de législation, l'UJSM ne fait pas que renforcer leurs capacités individuelles. Elle contribue à élever le niveau général du débat public sur le sport, en favorisant des analyses mieux étayées et des articles de fond qui vont au-delà du simple compte-rendu de match.