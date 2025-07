Madagascar: Toamasina - Attaque à main armée contre un ressortissant français

Une violente attaque à main armée s'est produite dans la matinée d'hier vers 3 heures, dans le quartier de Tahity Kely, fokontany de Pangalana, dans la commune urbaine de Toamasina. Un ressortissant français et son gardien ont été blessés lors de cette intrusion brutale perpétrée par un groupe de cinq individus armés.

Selon les premières informations, les malfaiteurs, tous cagoulés, se seraient présentés comme des policiers afin de tromper la vigilance des occupants. Armés d'un pistolet et de coupe-coupe, ils ont fait irruption dans une propriété privée. Le gardien a signalé que l'un d'eux portait une tenue militaire vert camouflage, ce qui aurait renforcé leur subterfuge. Les agresseurs ont immédiatement menacé les personnes présentes, n'hésitant pas à faire usage de violence. Le ressortissant français, propriétaire de la maison, et son gardien ont été blessés par des coups portés avec des armes blanches. Ils ont tous deux été évacués d'urgence à l'hôpital Assistance Plus où ils ont reçu les premiers soins. Sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert deux étuis de cartouches de calibre 7,65 mm, preuve que les agresseurs n'étaient pas simplement armés d'armes blanches.

Le butin emporté par les malfrats comprend une somme de 200 000 ariary, des bijoux et un téléphone portable appartenant au gardien. Alertés tardivement vers 4 heures par le président du fokontany de Tahity Kely, les éléments de la patrouille de nuit du groupement Atsinanana ont tenté de poursuivre les traces laissées par les malfaiteurs, sans succès. Ces derniers avaient déjà pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Face à la gravité des faits, une réunion de sensibilisation a été organisée dès l'après-midi même, à 14h30, au fokontany de Pangalana.

Cette initiative, menée conjointement par les éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, vise à renforcer la vigilance communautaire et à réactiver les dispositifs de sécurité dans cette zone à risque. La brigade territoriale de Toamasina a été saisie de l'affaire. Les recherches et collectes de renseignements ont été intensifiées afin d'identifier, localiser et interpeller, voire neutraliser les auteurs de cette attaque. Les autorités appellent la population à coopérer pleinement pour faire avancer l'enquête et garantir la sécurité de tous.