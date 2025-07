Madagascar: TVA sur les intérêts - Haut risque d'effet domino sur l'économie nationale

L'application de la TVA sur les intérêts bancaires inquiète les acteurs économiques, qui redoutent des effets dévastateurs sur la consommation, l'investissement et la viabilité des projets dans un contexte déjà fragile.

Il s'agit d'une évidence pour les professionnels de la finance : les impacts d'une politique de resserrement, quelle qu'elle soit, se répercutent toujours sur l'ensemble de l'économie nationale. Pour les opérateurs économiques, l'application d'une TVA de 20% sur les intérêts des crédits pourrait déclencher des répercussions en chaîne inquiétantes sur l'économie malgache. Si la Direction générale des impôts (DGI) appelle les banques à patienter en attendant un communiqué officiel précisant les modalités d'application de cette nouvelle mesure, les opérateurs économiques, eux, redoutent déjà les répercussions en chaîne.

Taxe déguisée

De son côté, le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) affirme que la taxe sera payée par les banques, non par les clients. Mais dans la pratique, la TVA, même déguisée, finit par se répercuter sur les factures, augmentant indirectement le coût des crédits pour les emprunteurs. Même sur le marché des biens et services, les entreprises reconnaissent que la TVA est bel et bien une taxe sur la consommation collectée par le vendeur. Bref, dans un contexte où le financement par crédit est devenu le moteur de nombreux projets, cette taxe risque de faire vaciller tout un pan de l'économie. Dans le monde rural, les producteurs qui recourent au crédit grâce aux programmes d'inclusion financière de l'État pourraient voir leurs charges augmenter, compromettant leurs cycles de production. Dans les villes, les petites et moyennes entreprises déjà fragilisées par un environnement des affaires incertain, pourraient reporter ou annuler leurs projets, faute de trésorerie suffisante pour absorber la hausse des coûts de financement.

Les informels favorisés

Pour les grandes entreprises, l'impact attendu est encore plus lourd. Un président de Groupe opérant dans le secteur immobilier nous a confié ses inquiétudes. « Notre projet immobilier actuel dépasse la centaine de milliards d'ariary, essentiellement financé par crédit. Avec des intérêts déjà élevés, cette TVA de 20% risque de paralyser notre trésorerie et remettre en question la viabilité du projet », a-t-il expliqué. Ces propos illustrent la peur d'un effet d'entraînement : un projet retardé ou annulé freine les emplois, bloque les sous-traitants et réduit l'activité dans plusieurs secteurs. Le MEF justifie cette mesure en parlant de la fin d'exonération fiscale, et non d'une nouvelle taxe, dans le but d'augmenter les recettes publiques. Mais en ciblant les acteurs formels, l'administration fiscale accentue la pression sur ceux qui se conforment aux règles, alors que plus de 80% de l'économie reste dans l'informel, touchant en partie les services financiers. Cette situation alimente un cercle vicieux : des entrepreneurs refusent de se formaliser, par crainte de taxes imprévues et de redressements fiscaux quasi systématiques, tandis que ceux déjà formels risquent de ralentir leur activité, aggravant la fragilité économique du pays.

Risque de désillusion

En augmentant le coût des crédits, la TVA sur les intérêts pourrait décourager la consommation et l'investissement, freinant la dynamique économique à tous les niveaux. Ce ralentissement risque, à terme, de réduire les recettes fiscales que l'État espère augmenter, illustrant le risque d'un effet domino qui pourrait s'étendre bien au-delà du secteur bancaire, et toucher l'ensemble de l'économie malgache.