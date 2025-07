Madagascar: Rina Randriamasinoro - « La vie partisane ne nécessite pas l'autorisation du préfet »

Le Tiako i Madagasikara veut faire une démonstration d'une vitalité politique avec deux événements qui devraient marquer la célébration de son 23e anniversaire.

Le parti Tiako i Madagasikara (TIM) souffle une bougie de plus cette fin de semaine. Comme chaque année, les partisans du parti, fondé par l'ancien président Marc Ravalomanana célèbrent l'anniversaire de leur formation politique, vendredi 4 et samedi 5 juillet. Les festivités seront marquées par plusieurs activités dans les différentes régions du pays pour permettre aux militants de participer, même à distance, à ce moment symbolique. Le point d'orgue de cette célébration reste toutefois le grand rassemblement prévu ce samedi au Magro Behoririka, à Antananarivo.

Réelle force politique

Un atelier réunissant l'ensemble des membres et sympathisants du TIM est également prévu ce vendredi, en guise de prélude à l'événement principal. Le Secrétaire général du TIM, Rina Randriamasinoro, a tenu à souligner la portée de ces événements. « L'objectif est de montrer que le TIM est un parti toujours actif, impliqué dans les affaires nationales, en constante évolution et qui demeure une réelle force politique dans le pays », a-t-il déclaré. Concernant l'organisation de la manifestation au Magro, Rina Randriamasinoro a précisé qu'il ne s'agit nullement d'un rassemblement populaire ou d'une manifestation publique. « C'est une activité interne au parti, organisée dans un lieu clos et privé. Il n'y a donc aucune raison de l'interdire », a-t-il martelé.

Nostalgie

Le Secrétaire général a, par ailleurs, mis en avant la régularité administrative du TIM. « Le parti respecte la loi en vigueur. Nous avons renouvelé notre statut et déposé notre rapport d'activités auprès du ministère de l'Intérieur », a-t-il affirmé. Face aux critiques, il a répliqué que « l'anniversaire du TIM ne devrait pas être considéré comme un problème dans un pays qui fait déjà face à de nombreuses difficultés ». Et d'ajouter, non sans un brin de nostalgie, « Sous le règne du TIM, Madagascar était bien classé au niveau mondial avec une performance économique notable et une croissance significative du PIB ». Enfin, Rina Randriamasinoro a insisté sur le fait que « la vie partisane ne nécessite pas l'autorisation du préfet, puisqu'il ne s'agit pas d'une manifestation politique ni d'une déclaration publique ».