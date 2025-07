Madagascar: Cinéma - Canal Olympia Iarivo quitte le pays

La nouvelle est tombée hier comme un coup de tonnerre : la salle Canal Olympia Iarivo à Andohatapenaka fermera définitivement ses portes à partir du 13 juillet, après six années d'activités culturelles et cinématographiques. Et Madagascar n'est pas la seule concernée. C'est l'ensemble du réseau africain du groupe Vivendi, soit douze pays, incluant la Guinée, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda et le Nigeria, qui voient leurs salles Canal Olympia tirer leur révérence.

Selon Norotiana Razafindrabe, responsable de salle à Canal Olympia Iarivo, cette décision découle d'un changement de politique interne du groupe Canal+. Mais au-delà de cette orientation stratégique, la réalité locale a également pesé : une fréquentation en baisse, une rentabilité insuffisante et un prix d'entrée peu accessible pour la majorité des Malgaches.

« C'est une grande perte pour les cinéphiles de la capitale. Il ne reste plus que le Cinepax, ou quelques salles improvisées çà et là », déplore un journaliste culturel. Pourtant, Canal Olympia avait tout pour séduire : une qualité acoustique irréprochable, une salle moderne, une programmation variée, des concerts en plein air, le tout dans une infrastructure capable d'accueillir jusqu'à trois cents personnes en intérieur et plusieurs milliers à l'extérieur. Lancé en 2017 par le groupe français Vivendi, le concept visait à dynamiser l'accès à la culture en Afrique.