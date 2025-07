Tunisie: Vient de paraitre aux editions Leaders - Paix en Palestine

Est-ce un voeu pieux, un espoir insensé, ou un mythe ?

Le fait est que titrer un livre aujourd'hui «Paix en Palestine» semble relever de la plus pure utopie.

C'est pourtant le titre qu'a choisi de donner à son ouvrage Mohamed Nafti, officier général de l'armée tunisienne, qui, en militaire chevronné, sait de quoi il s'agit quand on parle de guerre et de paix. Non, ce n'est pas un manifeste, ni un simple réquisitoire, annonce-t-on, mais une « Analyse du conflit israélo-palestinien.»

Fruit de plusieurs années de recherche et de travail, le but de l'auteur est de faire entendre une vérité souvent occultée, de réinscrire la lutte palestinienne dans la longue durée et d'interroger les responsabilités globales dans la perpétuation du conflit.

Vaste programme pour une histoire où les sentiments, les rancoeurs, les atavismes, les intérêts et les non-dits défient toute logique politique et historique. Mohamed Nafti s'y attache néanmoins avec rigueur, revisitant les grandes étapes de l'Histoire du Proche-Orient, et replaçant le drame palestinien dans le contexte plus large de la colonisation, des nationalismes concurrents et de la recomposition du monde arabe.

L'auteur est un militaire : il en a l'esprit de rigueur, la logique de l'analyse, et l'ordre dans la pensée. Sans manichéisme aucun, il réfute les idées reçues et confronte les narratifs occidentaux, arabes et israéliens.

C'est courageux, intelligent et instructif.