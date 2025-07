Tunisie: Demandes de visa - TLS Contact rejette les accusations de blocage

Le directeur régional pour l'Afrique de la société TLS Contact, Bassem Missaoui, a affirmé que l'entreprise n'est pas responsable du nombre de rendez-vous disponibles sur sa plateforme.

"Nous exécutons les instructions des consulats et nous ne déterminons pas le nombre de rendez-vous disponibles", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'Agence TAP, en réponse aux critiques croissantes des citoyens tunisiens concernant les difficultés d'accès aux créneaux de dépôt de dossiers de demande de visa.

Il a précisé que les consulats d'Allemagne, de Belgique et de France, partenaires de TLS Contact, fixent eux-mêmes le nombre de dossiers que la société est autorisée à accepter pendant une période donnée, ainsi que les créneaux à ouvrir sur la plateforme.

Créée en 2012, la société TLS Contact agit en tant qu'intermédiaire entre les demandeurs de visa et les représentations consulaires, en assurant la réception, la vérification et la transmission des dossiers.

"Notre mission commence après la prise de rendez-vous. Il est vrai que cet aspect est crucial, mais l'accueil des citoyens tunisiens, leur orientation et l'organisation sur site sont les tâches les plus complexes", a ajouté Missaoui. Il a souligné les efforts déployés par l'entreprise pour offrir un service fluide et rapide, malgré une forte affluence de citoyens venant de toutes les régions du pays.

Il a expliqué les délais et congestions actuels par la forte demande de visas, qui dépasse largement les capacités de traitement des consulats partenaires. "Ce phénomène ne concerne pas uniquement la Tunisie, mais touche également d'autres pays. Les consulats disposent de capacités limitées, et nous nous ajustons à leurs contraintes", a-t-il encore ajouté.

Dans le but de désengorger son centre principal à Tunis, un second centre a été ouvert à Sfax en 2023, a-t-il rappelé. Cette initiative vise à rapprocher le service des citoyens du sud du pays et à améliorer les délais de traitement.

Enfin, il a affirmé que la société n'a aucun intérêt à ralentir ou empêcher l'accès aux demandes de visa. "Nous sommes au service de chaque Tunisien souhaitant obtenir un visa. Nous mettons en oeuvre tous les moyens humains et logistiques pour accueillir le plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles", a conclu Bassem Missaoui.