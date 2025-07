Tunisie: Hammamet - Le NACT et l'ASBU font rayonner le pays

En collaboration avec l'Union de radiodiffusion des États arabes (Asbu), le Club national automobile de Tunisie (Nact), qui est membre de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a organisé une visite spéciale pour les invités de la 25e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision dans les studios de production et de cinéma situés dans la région de Latrech à Bir Bouragba de Hammamet, « Le studio Empire à Hammamet ».

Cette initiative a été organisée en marge de la conférence des médias arabes, tenue sous l'égide de l'État irakien, qui vise à soutenir l'effort national pour diminuer les émissions de carbone et protéger le climat.

L'événement a réuni de nombreux invités provenant de divers secteurs de la scène culturelle et sportive, ainsi que des acteurs du secteur du tourisme, accompagnés d'un groupe de professionnels des médias, tant nationaux qu'étrangers. Les invités ont eu l'opportunité de découvrir les éléments du studio de production médiatique et cinématographique « Studio Empire », qui a été relancé par Tarak Ben Ammar en 2002.

Cette visite a été une occasion de promouvoir la destination tunisienne et de mettre en évidence la riche diversité culturelle et les atouts de la Tunisie, notamment pour la zone touristique Yasmine Hammamet et son emplacement stratégique à proximité de l'aéroport international d'Enfidha.

D'autre part, le Club automobile national tunisien agit en tant que représentant de la Fédération internationale de l'automobile et a participé avec un pavillon spécial lors de l'exposition technologique du Festival arabe de la radio et de la télévision.

Ce pavillon a accueilli divers visiteurs provenant de différents médias internationaux, tels que la Télévision centrale chinoise, la Télévision française, l'Autorité de radiodiffusion saoudienne (la Saudi Broadcasting Authority SBA), ainsi que d'autres médias locaux et internationaux pour être informés sur les différentes activités de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) à travers ses membres issus de divers clubs dans les domaines du sport automobile dans diverses catégories et le domaine de la mobilité, notamment après le succès de la conférence du printemps à Marrakech et de la semaine de la Fédération internationale à Macao.

Le pavillon a été visité par Rachid Khattabi, Secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes et responsable du secteur des médias et de la communication, ainsi que par Son Excellence Ahmed Assef, ministre palestinien de l'Information, et le PDG de la société arabe de communications par satellite Arabsat, qui est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Cette société a été fondée en 1976 par tous les États membres de la Ligue des États arabes, sous l'égide de l'ingénieur Al-Humaidi Al-Anizi.

D'ailleurs, un certain nombre de voitures historiques ont été rassemblées dans divers espaces à Yasmine Hammamet, en plus de l'hôtel résidence. Cela offre aux visiteurs en Tunisie l'opportunité de découvrir les caractéristiques de ces voitures rares, leur histoire et leur patrimoine. Lors d'une visite spéciale, le ministre du Tourisme, M. Soufiane Tekia, a examiné plusieurs voitures historiques, qui constituent un patrimoine national.

Le ministre a également effectué une visite spéciale au pavillon du club lors de l'inauguration de l'exposition technologique de l'Union de radiodiffusion des États arabes, où les développements les plus significatifs dans le domaine du sport automobile, de la mobilité et, surtout, du tourisme .

D'autant plus que le président de la FIA, Son Excellence le Dr Mohammed bin Sulayem, est l'ambassadeur des Nations unies pour le tourisme, il existe un soutien particulier pour divers clubs de la FIA, dont l'Automobile Club national tunisien et divers clubs de la région Mena, qui comprend le reste des pays arabes et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Un certain nombre de conseils et de directives ont également été fournis aux invités concernant la sécurité routière, ainsi qu'une présentation générale de l'alliance mondiale contre le discours de haine dans le sport, lancée par le président de la Fédération internationale de l'automobile, Dr Mohammed bin Sulayem, en particulier, le rôle crucial des médias dans la diffusion de ces valeurs.

Pour sa part, le président de l'Union des producteurs arabes, Dr Ibrahim Abu Dhekri, a exprimé sa grande satisfaction de rencontrer plusieurs personnalités et créateurs de Tunisie, tels que le grand acteur Noureddine Ben Ayed, Miss Monde Imen Mehrzi, le professeur d'université spécialisé en langues Chiraz Jaziri, ainsi qu'un certain nombre d'hommes d'affaires et de touristes.

La présidente de l'Union des femmes des médias arabes, Asma Habshi, a également exprimé sa grande satisfaction concernant le programme concocté durant la visite, ainsi que des athlètes tels que les champions du sport automobile Nour Ben Diha et son assistante Amal Abdeli.

Outre la présence de l'arbitre internationale en boxe, Sarah Bouhlel, et le champion du Club Sportif de la Garde nationale, Bassam Belhadj, ce rassemblement confirme que la Tunisie est un lieu de rencontre et de grand rendez-vous.

Cet événement, qui s'est déroulé en marge du Festival arabe de la radio et de la télévision, mérite d'être valorisé et soutenu, notamment pour ses nobles objectifs et le message qui a été transmis après la visite, tel que le soutien à diverses initiatives de protection du climat et de la sécurité routière, ainsi que le soutien à la destination tunisienne et aux destinations touristiques arabes. L'importance des échanges entre les différents expatriés, non seulement dans le domaine artistique, mais aussi sportif et touristique, a également été soulignée.

Le pavillon a été témoin de la présence et de l'encadrement du président du club, Karim Azzouz, le vice-président Khaled Jalouli, Abdelaziz Babou, Zied Selmi ainsi qu'un certain nombre de membres des comités du club, tels que Maram Zemerli et l'équipe médiatique de l'Association internationale de la presse sportive (Aips).