Un projet de création d'un hub méditerranéen dédié à l'intelligence artificielle (IA) a été au centre d'une séance de travail tenue mercredi entre l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) et des représentants de la Délégation interministérielle à la Méditerranée (DIMED), relevant du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Ce projet vise à positionner la rive sud de la Méditerranée -- notamment la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Liban et l'Égypte -- comme un acteur stratégique en matière d'innovation numérique et de technologies avancées, selon un communiqué publié par l'APII.

Le futur hub s'articulera autour de quatre objectifs stratégiques : renforcer l'écosystème entrepreneurial en IA dans les pays du Sud, avec un appui spécifique aux structures d'accompagnement, au financement et à l'entrepreneuriat féminin, transformer les innovations en solutions concrètes, en rapprochant la recherche appliquée des dynamiques entrepreneuriales, et en soutenant les startups deeptech à fort potentiel, favoriser la coopération régionale et internationale, grâce à des cadres collaboratifs impliquant startups, chercheurs, investisseurs et institutions et valoriser les talents méditerranéens sur la scène mondiale, en promouvant une innovation responsable, durable et inclusive.

La réunion, à laquelle ont également pris part des représentants d'Expertise France, a permis des échanges approfondis sur les possibilités de collaboration et la structuration d'un écosystème régional autour de l'IA.

La délégation française a par ailleurs découvert les missions et les initiatives de l'APII, notamment en matière de promotion de l'innovation, de soutien aux PME et startups, et d'accompagnement à la transformation numérique, soulignant son rôle central dans le maillage entre acteurs économiques et technologiques.