Ile Maurice: Désiré François - «Rekonet nou. Nou bann artis...»

Dans une interview exclusive pour Nou Lar Nou Lamizik, Désiré François et son épouse Evelyne partagent avec émotion les coulisses de leur nouveau projet musical. Le chanteur emblématique de Cassiya présente son album vinyle Nou Zistwar - Back In The Days, un retour aux racines et aux sons d'antan.

Sur le plateau de Nou Lar Nou Lamizik, Désiré François affiche un large sourire, empreint de nostalgie et de fierté. Accompagné de son épouse Evelyne, il revient sur l'essence de son nouvel album vinyle Nou Zistwar - Back In The Days, un projet qui rend hommage aux souvenirs d'une époque marquante de la musique mauricienne et de l'histoire de Cassiya.

L'idée du vinyle est née d'un désir de préserver l'authenticité du son et de l'émotion. Pour lui, la musique doit se vivre, se toucher, se ressentir et le vinyle incarne tout cela. Dans cette entrevue, l'artiste évoque aussi ses futurs projets et lance un appel à la reconnaissance des artistes locaux.

Le lancement officiel de l'album est prévu pour le 19 juillet au Hennessy Park Hotel, lors d'un concert-événement où l'âme du sega et des souvenirs prendra vie sur scène. Un moment fort à ne pas manquer.