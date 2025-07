Ile Maurice: Légère hausse du chômage en début d'année, les jeunes particulièrement touches

Le premier trimestre 2025 a été marqué par une légère dégradation du marché du travail, selon les dernières données publiées par Statistics Mauritius. Si l'emploi progresse sur un an, le chômage augmente par rapport au trimestre précédent, notamment chez les jeunes.

Le marché de l'emploi montre des signes contrastés selon les périodes de comparaison. Entre janvier à mars 2025, la population active s'est établie à 582 800 personnes, en légère baisse par rapport à la fin de 2024 (-1 100). Cette baisse s'explique par un recul de l'emploi de 2 800 personnes, alors que le nombre de chômeurs a augmenté de 1 700. Sur une base annuelle, l'évolution reste positive : l'emploi a progressé de 1 000 personnes par rapport au premier trimestre 2024, atteignant 547 600. Cette progression s'explique notamment par une hausse de l'emploi féminin (+3 800), alors que celui des hommes a reculé (-2 800).

Le taux d'activité global s'élève à 58,7 %, en baisse de 0,1 point par rapport à l'an dernier. Le taux masculin a diminué de 0,5 point à 69,1 %, tandis que le taux féminin a progressé à 49,1 % (+0,4 point). Le taux de chômage national est estimé à 6,0 % contre 5,7 % au quatrième trimestre 2024 et 6,2 % à la même période l'an dernier. Le chômage masculin a légèrement augmenté à 4,5 %, tandis que celui des femmes a reculé à 8,0 % sur une base annuelle.

Les jeunes âgés de 16 à 24 ans restent particulièrement touchés. Leur taux de chômage est passé de 16,6 % à 19,8 % en trois mois. Cela représente 12 300 jeunes sans emploi, soit environ 35 % de l'ensemble des chômeurs recensés.

Population inactive

Parmi les 35 200 chômeurs, 57 % sont des femmes et 43 % des hommes. Plus de la moitié (54 %) sont célibataires - 75 % chez les hommes et 39 % chez les femmes. Près de la moitié (49 %) ne détiennent pas le School Certificate (SC) et 2 900 d'entre eux n'ont pas réussi le Primary School Achievement Certificate ou le Certificate of Primary Education. Une majorité (85 %) cherche un emploi depuis moins d'un an. Environ un quart est en quête d'un premier emploi.Par ailleurs, 11 % des chômeurs sont chefs de famille et 16 % vivent dans des foyers sans aucun membre actif. Environ 41 % sont inscrits au centre d'information sur l'emploi.

Le nombre de personnes en dehors de la population active continue d'augmenter, atteignant 410 200 au premier trimestre, contre 408 300 à la fin de 2024. Cette population inactive comprend 262 600 femmes (principalement des femmes au foyer ou retraitées) et 147 600 hommes (majoritairement retraités ou étudiants).