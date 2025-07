Tunisie: ESS/Abid rallie le CD Nacional - Un choix judicieux...

C'est au Nacional Madeira, où officie Chiheb Laâbidi, que le milieu Oussama Abid a décidé de poser ses bagages. C'est le moment idéal de changer d'air.

La nouvelle du transfert de Abid au Nacional a fait le tour des médias ces dernières 24 heures. Celui qui a disputé 113 matchs avec son club formateur, en inscrivant la bagatelle de 22 buts, met les voiles en quittant l'Etoile, étant libre de droit. A 22 ans, Abid s'est décidé à migrer vers l'Europe d'autant qu'il aspire à faire une belle carrière.

En effet, les mouvements au niveau des départs se sont intensifiés ces derniers temps. Le départ de Brahim Souissi chez le voisin monastirien ne déroge pas à la règle. Celle qui dit que l'Étoile doit d'abord vendre, régler les montants impayés aux anciens joueurs, avant de recruter éventuellement et selon les besoins de l'équipe. C'est le destin d'un club qui éponge ses dettes à chaque intersaison et assainit ses finances.

Des ventes ciblées

A ce titre, un 3e joueur, étranger cette fois, est partant, à savoir le Guinéen Kanté. On apprend même que l'intention est de résilier le contrat d'un commun accord entre lui et l'Étoile. Les dirigeants du club ont compris l'état psychologique délicat du joueur à son arrivée et ont tout mis en oeuvre pour faciliter son retour au succès, mais le joueur s'est montré indiscipliné et leur a toujours causé des problèmes disciplinaires.

On a remarqué également que l'ancien défenseur central Bahaeddine Othman, 29 ans, était présent à l'entraînement. Son contrat avec le club libyen d'El Sharara est achevé. Il a demandé aux dirigeants étoilés, si possible, de commencer à se préparer pour la saison à venir. Son retour au sein de l'équipe reste soumis à l'approbation du staff technique.

La seconde semaine de reprise des entraînements sous la férule du coach Lassâad Dridi va permettre de faire le tri des joueurs appelés à rester ou à partir. Le technicien a notamment insisté, sur le recrutement de deux latéraux, gauche et droit. Des joueurs comme le novice Anas Grira promu de la réserve, Anan et surtout Ghedamsi, risquent de faire les frais de ces choix. Cela dépendra des choix que prendra Dridi dont on attend beaucoup pour mettre de l'ordre dans l'effectif et améliorer ses capacités.

Come back de Dhaoui ?

Mohamed Dhaoui, dont le prêt au CS Sfaxien est arrivé à son terme, a reçu une offre pour revenir à l'Etoile. Les négociations sont en cours pour finaliser l'accord avec Al Ahly tout comme le joueur. A noter également la fin de contrat de cinq joueurs depuis le 30 juin dernier, à savoir Ben Ali, Naouali, Ghedamsi, Ben Amor et Chamakhi, mais c'est surtout Salaheddine Ghedamsi qui a les faveurs des dirigeants et des supporters pour renouveler.