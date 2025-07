Algérie: Le 2e festival culturel national de la musique et de la chanson chaouies du 6 au 9 juillet

Khenchela — La 2ème édition du festival culturel national de la musique et de la chanson chaouies se tiendra à Khenchela du 6 au 9 juillet prochains, a annoncé, mardi, le commissaire de cette manifestation culturelle, Mohamed Alouani.

Placée sous le slogan "La chanson chaouie, une histoire glorieuse, une nouvelle ère", verra la participation de 11 artistes, et de 9 groupes et associations artistiques, a précisé le même responsable.

Il a ajouté que cette manifestation artistique sera marquée par l'organisation d'un concours auquel participeront une vingtaine de jeunes artistes des wilayas de Khenchela, de Batna, d'Oum El Bouaghi, de Tébessa, de Biskra et de Souk Ahras, en lice pour s'adjuger les prix de cette manifestation artistique (chansons chaouies folkloriques et chansons chaouies modernes).

La cérémonie d'ouverture de cette édition, qui se tiendra au théâtre de plein air "Zoulikha Louadj", se déroulera en présence d'invités d'honneur parmi lesquels l'artiste Djamel Sabri, connu sous le nom de "Joe", et le chercheur en patrimoine chaoui, Mohamed-Salah Ounissi, avec des spectacles folkloriques présentés par les wilayas participantes et une chorégraphie intitulée "Terre des lions", en plus d'une prestation des enfants de l'école de musique de la maison de la culture Ali- Souaihi, a encore indiqué M. Alouani.

Selon le commissaire du festival, les quatre (4) galas au programme de cette 2ème édition seront organisés au théâtre de verdure de la cité "Chabors" avec la participation d'artistes locaux et nationaux de renom et ce, tous les soirs à partir de 21h.

Parallèlement aux soirées artistiques, des séminaires scientifiques seront organisés au "Café culturel" de la maison de la culture Ali-Souaihi avec la participation de professeurs et de chercheurs en musique et chanson chaouies, ainsi que des ateliers pour jeunes artistes autour du "rôle des écoles musicales et de la culture dans la relance de la musique et de la chanson chaouies", animés par les professeurs Mokhtar Kaba, Djamel Roknia et Amir Maarouf.