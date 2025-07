Algérie: Equitation - Concours national d'endurance pour les poneys samedi prochain à Baraki

Oan — Un concours national d'endurance pour poneys aura lieu, samedi prochain au parc de la réconciliation nationale de Baraki (Alger), a-t-on appris, mercredi, auprès des organisateurs.

Cette manifestation sportive hippique, organisée par le club Mouloudiet Forsane El-Mohammadia d'Alger, en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, dans le cadre des festivités du 63ème anniversaire de la fête d'Indépendance et de la jeunesse, verra la participation d'une quarantaine de jeunes couples cavaliers et chevaux représentant les clubs de Aïn M'lila, Aïn Defla, Oued Souf, Tiaret, Ouled Fayet et Mouloudiet Forsane El-Mohammadia d'Alger.

La compétition comprendra deux courses sur des distances de 10 et 15 kilomètres, réservées aux poneys et cavaliers âgés de 8 a 12 ans avec un contrôle vétérinaire à mi-course et la vitesse maximum de 12 kilomètres/heure.

Selon les règlements de ce concours, le vainqueur sera déterminé en fonction du respect des critères vétérinaires et de la vitesse moyenne imposée. Une visite vétérinaire est programmée, la veille de la compétition, un passage obligatoire pour tous les chevaux participants.

En marge de ce concours national de raid d'endurance pour poneys, aura lieu un spectacle de Fantasia en individuels et collectifs avec la participation de plus de 300 cavaliers est programmé, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.