Algérie: Clôture à Oran du projet POWER4MED sur la transition énergétique maritime

Oran — Le projet POWER4MED, destiné à accompagner la transition énergétique des petits ports et navires en Méditerranée occidentale, s'est officiellement clôturé, mercredi à Oran, lors d'une conférence internationale réunissant chercheurs, décideurs et opérateurs économiques du secteur maritime.

Financé par le Fonds européen EMFAF dans le cadre de l'initiative WESTMED, le projet POWER4MED (Local empowerment of fuel transition for a green Mediterranean) a été lancé en novembre 2023 pour une durée de 20 mois, a indiqué le Pr Beladjine Boumedienne, enseignant chercheur au département de génie maritime à l'université des sciences et de la technologie d'Oran (USTO-MB) "Mohamed Boudiaf", partenaire du projet, qui a chapeauté l'organisation de cet évènement lors de son ouverture.

Ce projet a été porté par un consortium de partenaires issus de six pays de la Méditerranée, à savoir l'Algérie, l'Italie, l'Egypte, l'Espagne, la Libye et la Turquie, a-t-il ajouté. Le projet vise à soutenir la transition vers des carburants propres et des technologies énergétiques durables pour les petits navires, notamment les bateaux de pêche et ferries locaux, ainsi que pour les marinas et ports secondaires, a indiqué, pour sa part, le représentant du ministère des transports de l'Italie, Piero Pineli, dans son allocution à l'occasion de l'ouverture.

Pr Mohamed Smaïl, de l'université anglaise du Caire, qui a présenté les recommandations de ce projet, a fait savoir qu'une structure de soutien virtuelle, pilotée conjointement par des institutions italienne, algérienne et égyptienne, et conçue pour fournir un appui technique, financier et réglementaire aux opérateurs maritimes souhaitant engager leur transition, a été mise en place dans le cadre de ce projet.

La structure s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire d'experts, ainsi que sur un ensemble d'outils pratiques de renforcement des capacités, déjà testés auprès d'acteurs pilotes, a-t-il ajouté. Dans ce même contexte, il est prévu de lancer deux nouveaux projets stratégiques, jeudi à l'USTO, soit le GREENMEDPORT et SHARE4MED, financés par le programme INTERREG NEXT ME. Ces nouveaux programmes visent à renforcer la coopération transfrontalière en matière de numérisation portuaire, de reconversion énergétique de la flotte et de régulation maritime et logistique verte.