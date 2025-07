Algérie: 63e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse - Distribution de milliers de logements à l'Ouest du pays

Oran — Des opérations de distribution de milliers de logements de différentes formules au profit de citoyens ont été organisées, mardi dans plusieurs wilayas de l'Ouest du pays, dans le cadre des célébrations du 63e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

A Oran, le wali Samir Chibani, accompagné du directeur des ressources au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Mani, ainsi que des autorités locales civiles, militaires et des représentants de la famille révolutionnaire, a supervisé la remise de 7.454 logements, dont 6.096 logements publics locatifs, notamment 1.120 unités destinées au relogement des habitants du terrain "Chabat" au quartier "Es-Sanawber", 937 unités dans le cadre de la 3e phase de la même opération à Benfreha, 23 unités à Gdyel, 4.076 logements attribués selon les dossiers à points dans 14 communes.

Cette opération a porté aussi sur la distribution de 30 logements promotionnels libres (LPL) au pôle urbain " Chahid Ahmed Zabana " dans la commune de Misserghine.

A Tlemcen, le Secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Saïd Attia, a supervisé, en compagnie des autorités de wilaya et des représentants de la famille révolutionnaire, la cérémonie de remise des clés et décisions d'attribution de 5.743 logements, organisée au Palais de la Culture "Abdelkrim Dali". Cette opération comprend l'attribution de 868 logements publics locatifs, 250 logements promotionnels aidés (LPA), 220 logements promotionnels libres (LPL),100 décisions d'attribution de lots sociaux et 4.305 décisions d'attribution d'aides à l'habitat rural.

Par ailleurs, le coup d'envoi a été donné pour les travaux d'aménagement du pôle urbain de Oued Boujemil, dans la commune de Mansourah. La première pierre a aussi été posée pour la réalisation de 150 logements publics locatifs dans la commune de Sebdou, où un centre de soins a été inaugurée et une cérémonie de distinction a été organisée en l'honneur de la famille du Moudjahid Tounkoub Djilali.

A Saïda, le wali Amoumen Mermouri a présidé, au siège de la wilaya, la cérémonie de remise des décisions d'attribution de 5.471 logements, répartis comme suit : 346 logements publics locatifs situés dans la zone de Lemathnia dans la commune d'Ouled Khaled, 1.403 aides financières à l'auto-construction dans le cadre du programme des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi que 3.722 autres aides financières pour l'habitat rural, réparties à travers diverses communes de la wilaya.

Par ailleurs, le même responsable a également supervisé, au nouveau pôle urbain" Moudjahid Nedjadi Mohamed " la pose de la première pierre pour la réalisation de 4.000 logements publics locatifs, une école primaire et un lycée.

A cette occasion, la piscine "Tebb Lahcen", ayant bénéficié de travaux de réhabilitation, a été mise en service. Le même responsable a également assisté à une partie des activités organisées par les associations locales.

Des célébrations similaires ont eu lieu dans la wilaya de Nâama, à l'occasion de ce rendez-vous historique, où le wali Lounès Bouzegza a présidé, à la Maison de la Culture "Ahmed Chami", une cérémonie de distribution de 3.204 logements de différentes formules, comprenant 628 logements publics locatifs, 1.576 décisions d'attribution d'habitations individuelles, dans le cadre du programme des lots sociaux, et 1.000 aides financières à l'habitat rural

Les festivités ont également été marquées par la pose de la première pierre pour la réalisation de 2.600 logements publics locatifs à travers plusieurs communes de la wilaya.

A Relizane, le wali Kamel Berkane, accompagné du représentant du ministère de l'Habitat, Mohamed Tayeb, a supervisé au siège de la wilaya la distribution de plus de 3.700 logements, dont un quota de 240 logements promotionnels aidés (LPA) et 3.500 habitations rurales réparties entre diverses communes de la wilaya.

A la même occasion, le coup d'envoi des travaux d'aménagement du nouveau pôle urbain du chef-lieu de la wilaya de Relizane a été donné. Ce pôle est situé dans la partie nord de la ville et s'étend sur une superficie d'environ 400 hectares. Il comprendra plus de 30.000 logements de différentes formules, ainsi que de nombreuses infrastructures publiques.

A Mascara, le wali Fouad Aïssi, accompagné du directeur central de l'architecture au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Oulebcir, ainsi que des autorités locales civiles, militaires, des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile, a supervisé la distribution de 1.216 logements de différentes formules et 1.800 aides à l'habitat rural.

L'opération a porté sur la remise aux bénéficiaires les clés et les décisions d'attribution concernant 178 logements publics locatifs, 528 logements promotionnels aidés (LPA), 365 logements en location-vente, dans le cadre du programme AADL 2, 145 logements promotionnels libres (LPL), ainsi que 1.800 aides à l'habitat rural, réparties à travers les différentes communes de la wilaya. Le même responsable a également annoncé, mardi, le lancement de la réalisation de 3.000 logements publics locatifs, répartis à travers 43 communes.

A Sidi Bel-Abbes, le siège de la wilaya a accueilli la cérémonie de distribution de 3.710 logements de différentes formules, répartis entre plusieurs communes. Le directeur du logement de la wilaya, El-Hachemi Rachedi, a précisé que cette opération comprend notamment l'attribution de 190 logements publics locatifs, 720 logements promotionnels aidés (LPA), 2.500 aides financières pour l'habitat rural et 300 aides destinées à la construction sur des lots sociaux, dans le cadre du programme des Hauts Plateaux

Par ailleurs, le coup d'envoi a été donné pour quatre nouveaux projets d'habitat en formule promotionnel aidé (LPA), représentant un total de 173 unités, réparties entre les communes de Sidi Bel-Abbes et Tilmouni.

A Tissemsilt, une cérémonie de distribution de 3.090 logements de différentes formules a été organisée à l'occasion de cette commémoration, sous la supervision du wali Fethi Bouzaid et en présence du Directeur général de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), Riyad Kemmadani, des autorités locales, de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile.

Ce quota d'habitat est réparti en 1.540 logements publics locatifs, dont 639 unités destinées à la résorption de l'habitat précaire, 80 logements en formules socio-participatif L(SP) et promotionnel aidé (LPA), outre 1.250 aides financières pour l'habitat rural et 220 décisions d'attribution de lots de terrain dans le cadre des lotissements sociaux

Le wali de Tissemsilt a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 1.400 logements publics locatifs au pôle urbain de Boumengouch, et a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement urbain sur le même site.

A El Bayadh, le wali Noureddine Belaribi, accompagné des autorités locales et de la famille révolutionnaire, a supervisé la cérémonie de remise des décisions d'attribution et des clés de 480 logements publics locatifs. En outre, plus de 1.400 décisions d'aides financières ont été attribuées aux bénéficiaires des programmes de l'habitat rural et des lotissements sociaux. La cérémonie a également été marquée par la remise de 1.200 actes de propriété, dans le cadre de la régularisation foncière concernant différentes formules d'habitat.

A Mostaganem, les clés de 746 logements publics locatifs ont été remises aux bénéficiaires, ainsi que 2.254 décisions d'aides financières pour la construction d'habitations rurales, réparties à travers différentes communes. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que de représentants de la famille révolutionnaire.

A Tiaret, les autorités locales ont supervisé une vaste opération de distribution de 5.696 logements de différentes formules, comprenant 380 logements publics locatifs, 340 logements promotionnels aidés (LPA), 84 logements promotionnels libres (LPL), 1.000 aides financières dans le cadre de l'auto-construction et 3.400 aides financières pour l'habitat rural, ainsi que 492 actes de propriété et livrets fonciers.

La célébration a également été marquée par la pose de la première pierre pour la réalisation de 1.000 logements publics locatifs, ainsi que d'un institut de formation professionnelle d'une capacité de 1.000 places pédagogiques et 300 lits au pôle urbain Karman situé au chef-lieu de la wilaya.