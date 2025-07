Algérie: Championnat scolaire national - Participation de 4.000 athlètes aux finales des sports collectifs

Oran — Environ 4.000 athlètes, filles et garçons, participeront aux finales du championnat scolaire national des sports collectifs, prévu à Oran, du 7 au 10 juillet en cours, selon le directeur de l'Éducation de la wilaya, Abdelkader Oubelaid.

Dans une déclaration à l'APS, M. Oubelaid a souligné que cette compétition concerne le football, le basketball, le handball et le volleyball (filles et garçons), avec la participation d'environ 4.000 élèves sportifs issus des trois cycles d'enseignement et venant de différentes wilayas du pays.

Il a ajouté que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de cet événement sportif à caractère éducatif, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à relancer et structurer le sport scolaire dans l'objectif de détecter et d'encadrer les talents sportifs.

Les compétitions se dérouleront dans les salles omnisports et les stades des communes d'Oran, Bir El Djir, Oued Tlelat, Es-Senia, Mers El Hadjadj, El Kerma, entre autres. Le village méditerranéen de Belgaïd (commune de Bir El Djir) a été retenu pour l'hébergement des participants.

Une visite des représentants des ministères de l'Éducation nationale et des Sports, ainsi que du président de la Commission nationale du sport scolaire, est également prévue pour inspecter les infrastructures sportives concernées, selon la même source.

Les phases éliminatoires auront lieu les 7 et 8 juillet en cours sous forme de mini-championnat et les demi-finales et finales se tiendront les 9 et 10 juillet. Pour rappel, ces finales sont précédées de plusieurs étapes qualificatives, débutant au niveau des classes et établissements, puis au niveau communal, de la daïra, de la wilaya et enfin au niveau régional.