Congo-Brazzaville: Préparatifs du Chan 2024 - Les Diables rouges livrent leurs premières indications

Pour leur premier match test de préparation à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan), les Diables rouges locaux ont concédé, le 2 juillet à Ignié, un nul de 0-0 face à l'AS Vegas, un club qui a évolué en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024.

Le match sans but a été un vrai révélateur pour le staff technique des Diables rouges A' pour la suite de la préparation. Il a permis au sélectionneur de tirer les premiers enseignements.

« On avait besoin de ce petit match pour qu'il nous donne les indications par rapport à la forme de tous nos joueurs. On n'a pas encaissé et on n'a pas non plus marqué. Donc il y a beaucoup à faire. Après plusieurs mois de repos, reprendre comme nous le faisons, tout ne peut pas être parfait. Il nous permet de prendre certaines dispositions sur le plan technique et tactique par rapport à ce que nous avons vu », a déclaré Barthélémy Ngatsono.

La première équipe alignée a manqué de rythme. Les joueurs au début de la seconde période ont par contre montré un visage différent en dépit de leur manque de réalisme. Après trois premières séances, le sélectionneur a décidé de renforcer son ossature. Deux nouveaux joueurs ont rejoint le groupe. Il s'agit de Grace Mavoungou et John Kapaya. « On a ramené Mavoungou qui joue sur le côté parce qu'Elie Andzouono semble malade. Nous pouvons le récupérer avec le temps et on avait également un déficit de latéral gauche », a poursuivi le sélectionneur.

La sélection peut évoluer par rapport au besoin. Le poste d'avant centre où Japhet Mankou est seul pour l'instant est à renforcer. « Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous pouvons être fixés sur le groupe que nous allons garder », a t-il commenté.

Selon le programme, les Diables rouges ont encore cinq matches tests de préparation à livrer dont deux à l'extérieur. Le deuxième match est prévu pour le 6 juillet avec un adversaire un peu plus coriace. « Cela dépend des équipes qui s'entraînent actuellement », a estimé Barthélémy Ngatsono.