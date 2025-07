Tunisie: Le pays met en avant sa vision lors des dialogues approfondis sur l'éducation transnationale du British Council

Dans le cadre du programme Going Global Partnerships du British Council, la quatrième édition de Deep Dialogues s'est tenue du 25 au 27 juin 2025 à Cardiff, au Pays de Galles, réunissant plus de 43 participants de plus de 21 pays pour explorer l'avenir de l'éducation transnationale (TNE) et l'internationalisation dans l'enseignement supérieur.

Le thème de cette année, « L'éducation transnationale : explorer les stratégies de localisation », portait sur la façon dont les modèles éducatifs mondiaux peuvent être adaptés pour répondre aux besoins locaux. L'événement a été co-organisé avec des experts britanniques et internationaux et accueilli au Cardiff Holland House Hotel & Spa, à la Cardiff Metropolitan University et à l'Université du sud du Pays de Galles.

Le rôle stratégique de la Tunisie dans le dialogue mondial sur l'éducation

La Tunisie était bien représentée par des hauts responsables de l'enseignement supérieur et des décideurs politiques, aux côtés de délégations d'Égypte et d'Arabie saoudite. Leur participation a souligné l'engagement croissant du pays à façonner des modèles d'enseignement supérieur inclusifs, innovants et durables qui s'alignent à la fois sur les priorités nationales et les tendances mondiales.

La délégation tunisienne a contribué activement aux discussions autour des : stratégies comparatives de TNE et leurs adaptations locales, modèles institutionnels durables et équitables, cadres réglementaires et politiques publiques pour une TNE efficace, expériences des étudiants dans les programmes internationaux et meilleurs moyens pour construire des partenariats durables.

Organisé par le British Council en collaboration avec Universities UK International, Universities Wales et Cardiff Metropolitan University--avec le soutien de l'Université de Cardiff, de l'Université de Swansea et de l'Université du sud du Pays de Galles -- l'événement visait à : promouvoir le partage des connaissances sur les modèles TNE et les politiques d'internationalisation, identifier les défis et proposer des solutions pour une TNE équitable et efficace et construire une communauté mondiale de pratique pour soutenir les systèmes éducatifs locaux.

L'événement comprenait également des ateliers et des sessions animés par des experts, offrant aux représentants tunisiens une plateforme précieuse pour échanger les meilleures pratiques, forger de nouveaux partenariats et contribuer à une vision partagée pour l'avenir de l'enseignement supérieur.

La cheffe de mission adjointe, Elizabeth Green, a déclaré : Nous sommes fiers de soutenir l'émergence de la Tunisie en tant que pôle international dynamique pour l'enseignement supérieur et fournisseur clé de services académiques à travers l'Afrique, en étroite collaboration avec les institutions et partenaires britanniques. Cet événement s'est appuyé sur l'élan de la 8e Commission UK-Tunisie pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, tenue à Londres en avril 2025, et a été fortement soutenu par l'ambassade britannique à Tunis et les parties prenantes de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni.

La directrice régionale de l'éducation - Moyen-Orient et Afrique du Nord, Susanna Carmody a ajouté : L'accent mis sur les stratégies de glocalisation lors du Deep Dialogue à Cardiff a donné à nos délégués de toute la région l'occasion de réfléchir à la manière d'utiliser la TNE pour soutenir le développement de solutions locales aux défis mondiaux. Des collègues de La Tunisie, l'Arabie saoudite, et de l'Égypte ont présenté leurs diverses stratégies nationales et institutionnelles à leurs pairs internationaux, en mettant l'accent sur les résultats positifs pour les étudiants. J'espère que l'opportunité de discuter des nouvelles tendances et approches avec des délégués du monde entier les soutiendra pour renforcer davantage les modèles TNE au sein de leurs systèmes d'enseignement supérieur afin de répondre aux demandes locales et mondiales.