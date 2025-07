Tunisie: Étudier en Chine ? C'est possible grâce à un fonds tunisien qui soutient les talents arabes

L'investisseur et entrepreneur Hazem Ben Kacem, fondateur et directeur général du fonds Bluefive Capital, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de bourses d'excellence destiné aux étudiants arabes souhaitant poursuivre leurs études à l'Université Tsinghua, en Chine.

Ce programme, qui débutera à partir de l'année universitaire 2025-2026, permettra à quinze jeunes issus de différents pays arabes d'accéder à une formation de haut niveau dans l'une des universités les plus prestigieuses d'Asie et du monde.

Lors de son passage ce jeudi 3 juillet 2025 sur les ondes d'Express Fm, Hazem Ben Kacem a précisé que les bourses sont ouvertes aux étudiants maîtrisant l'anglais ou le chinois. Le programme s'étendra sur une durée de cinq ans et vise à offrir aux jeunes talents arabes l'opportunité de bénéficier d'un encadrement académique et scientifique d'excellence. "Cette initiative ambitionne également de renforcer les passerelles entre le monde arabe et l'Asie, à travers une approche éducative fondée sur le dialogue interculturel, l'ouverture et l'innovation", a-t-il ajouté.

L'Université Tsinghua, fondée en 1911 à Pékin, est mondialement reconnue pour son leadership dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, de la technologie et de la recherche. Souvent comparée au Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'université accueille des milliers d'étudiants internationaux et propose plus de 90 programmes de licence répartis sur 20 facultés. Elle se positionne comme un pôle majeur de formation de l'élite scientifique, industrielle et politique en Chine et à l'échelle internationale.

Hazem Ben Kacem a souligné que ce programme constitue une opportunité unique pour les jeunes Arabes ambitieux de se former dans un environnement académique de très haut niveau, de s'ouvrir à d'autres cultures et de se préparer à contribuer activement à la transformation de leurs sociétés. Il considère l'éducation comme un levier essentiel du développement durable et un outil stratégique pour construire un avenir plus inclusif.

À la tête de Bluefive Capital, Hazem Ben Kacem est une figure influente du capital-investissement dans la région MENA et au-delà. Jusqu'en septembre 2024, il occupait le poste de directeur général adjoint chez Investcorp, le plus grand fonds d'investissement privé non souverain du Moyen-Orient. Il y a dirigé les comités d'investissement dans les secteurs du private equity, des infrastructures et de la technologie, tout en supervisant les opérations du groupe au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, au Japon, en Chine et en Europe.

"Ce programme de bourses s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à former une nouvelle génération de leaders arabes, dotés d'une vision globale, de compétences pointues et d'un fort engagement pour le progrès économique, social et technologique dans leurs pays respectifs", a-t-il encore précisé.