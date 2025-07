Tunisie: Glissements de terrain à Sidi Bou Saïd - Lancement d'un plan d'urgence

Le suivi de la situation des glissements de terrain sur la colline de Sidi Bou Saïd et les mesures immédiates à prendre ont été à l'ordre du jour d'une séance de travail présidée hier par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence de représentants du gouvernorat de Tunis, de la municipalité de Sidi Bou Saïd, ainsi que des ministères de l'Équipement et de l'Habitat, du Tourisme, de l'Industrie et de l'Agriculture, en plus de cadres du ministère des Affaires culturelles.

Cette séance a permis de faire le point sur l'état des lieux actuel et d'examiner les moyens et solutions urgentes à mettre en œuvre pour prévenir les risques potentiels.

Dans ce contexte, la ministre a souligné la nécessité d'accélérer le projet de prévention des risques menaçant la colline de Sidi Bou Saïd et son environnement immédiat. Elle a insisté sur l'importance de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes afin d'achever la phase d'étude et de conception du projet de sauvetage, et de convenir d'un plan d'action commun.

Elle a également mis en avant la nécessité de définir les prochaines étapes concrètes pour la mise en œuvre de ce plan, qui viendra renforcer la candidature en cours du village de Sidi Bou Saïd à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a appelé à l'élaboration d'une vision globale, définissant des solutions techniques pour une intervention urgente et efficace, tant au niveau de la colline que de la protection du littoral sableux, en vue d'assurer une sauvegarde durable du site.

Au cours de la réunion, il a été convenu de créer un comité de pilotage, dont la coordination directe sera assurée par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, en lien avec la présidence du gouvernement et l'ensemble des parties concernées. Il a également été décidé de rédiger une correspondance urgente à l'attention de la présidence du gouvernement, résumant les principaux axes d'intervention prioritaires, afin de mobiliser les financements nécessaires et de lever les obstacles, qu'ils soient d'ordre procédural ou logistique, pour permettre la mise en œuvre d'un plan de sauvetage national efficace.