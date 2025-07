Congo-Brazzaville: Assainissement - Une opération spéciale de salubrité pour libérer les espaces publics

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, dans une communication faite le 2 juillet, a annoncé le lancement, à compter du 5 juillet, d'une opération spéciale de salubrité à caractère exceptionnel pour renforcer l'image du pays dans la perspective des festivités marquant les 65 ans de son indépendance.

Outre le renforcement de l'image du pays, l'opération vise à améliorer la salubrité urbaine et à promouvoir une culture du civisme et de propriété. Pour sa réussite, le gouvernement a enjoint les administrateurs maires et des gestions des comités des marchés domaniaux à demander à la population et aux commerçants de libérer les espaces publics occupés de manière irrégulière, notamment des trottoirs, carrefours, ronds-points, places publiques, abords de route.

Ils devraient également identifier, retirer et mettre en fourrière les épaves de véhicules abandonnés ; procéder à l'évacuation des ordures ; impliquer systématiquement la population dans une dynamique collective de salubrité, de civisme et d'embellissement des villes.

« Je compte sur votre diligence pour mettre en oeuvre toutes les instructions. Je sais compter sur vous et je voudrais rappeler qu'à partir de vendredi 4 juillet, la force publique et tous ensemble, nous allons procéder à une décente pédagogie. C'est-à-dire, nous allons donner l'information aux uns et aux autres que le samedi il n'y aura pas d'excuse. Donc ceux qui ont des tables, ceux qui ont les petits commerces qui occupent les alentours des marchés domaniaux, qui obstruent la circulation, s'il vous plaît, que les dispositions soient prises pour les libérer, faute de quoi, nous serons dans l'obligation de le faire », a averti Juste Désiré Mondelé.

En effet, le gouvernement avait lancé, le 29 octobre 2023, une opération spéciale d'assainissement dénommée « Ensemble, gardons nos villes propres ». Visant à libérer les artères et espaces publics, autrefois occupés anarchiquement par les commerçants et bien d'autres usagers de la route, cette opération avait été suivie par la population. Dans la même perspective, l'exécutif a effectué une opération de déguerpissement et d'enlèvement des épaves de véhicule dans la ville capitale.

« Aujourd'hui, force est de constater que les commerçants occupent à nouveau les artères et espaces publics. La prolifération de dépôts sauvages d'immondices se perpétue, les épaves de véhicules jonchent encore les rues et les avenues. L'installation anarchique et illégale de commerces, hangars ou habitations sur les emprises publiques ainsi que les installations des matériaux de construction et de produits de démolition se poursuivent », a déploré le ministre de l'Assainissement, du Développement local et de l'Entretien routier, précisant qu'on ne peut pas revenir chaque année sur la même opération.

Selon lui, la République du Congo doit célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale dans un contexte marqué par une volonté forte de moderniser ses villes, de restaurer l'autorité de l'Etat sur l'espace public et d'améliorer durablement le cadre de vie de ses concitoyens.