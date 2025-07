Cote d'Ivoire: Santé des adolescents - Un atelier pour évaluer et renforcer le projet SAJ dans les CLAC du Poro et du Tchologo

Du 25 au 28 juin 2025, Korhogo a abrité un atelier de bilan et de planification du projet « Santé des adolescents et des jeunes » (SAJ), mis en oeuvre en 2024 dans huit Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) des régions du Poro et du Tchologo.

Organisé par le Centre national technique de lecture publique et de l'animation culturelle (Cenatelpac) en collaboration avec l'Unicef Côte d'Ivoire, cet atelier visait à évaluer les actions réalisées, identifier les difficultés rencontrées et tracer les perspectives pour l'année 2025.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Ferdinand Mekapeu, représentant le préfet de la région du Poro et préfet de Korhogo, André Ekponon Assomou. Il a, au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, exprimé sa gratitude à l'Unicef pour son soutien constant et décisif. « Les fléaux liés à la santé, au VIH/Sida, à la drogue, aux grossesses précoces et à l'hygiène constituent aujourd'hui des préoccupations majeures pour le gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé sous la houlette du Président Alassane Ouattara », a-t-il souligné.

Pour sa part, Ouattara Idrissa Siaka, directeur du Cenatelpac, a insisté sur l'importance de cet exercice : « Après un an de collaboration, il est essentiel de dresser un état des lieux des activités, d'identifier les contraintes, d'évaluer l'implication des acteurs et d'adopter des stratégies adaptées pour l'année 2025. »

Le projet SAJ mise sur une approche communautaire, intégrant jeunes, parents, éducateurs pairs, services de santé et autorités locales, via les centres de lecture et d'animation culturelle, véritables relais d'éducation à la santé. « Nous accompagnons le ministère de la Culture et de la Francophonie dans cette mission essentielle d'éducation à la santé des adolescents, qu'ils soient scolarisés ou non », a précisé Dr Aka Brou Nathalie, cheffe de service au Programme national de santé scolaire et universitaire, santé des adolescents et jeunes (PNSSU-SAJ).

Les animateurs des CLAC, fortement mobilisés, ont plaidé pour la pérennisation du projet, mettant en avant son impact positif sur la sensibilisation des jeunes et de leurs familles face aux fléaux sociaux et sanitaires.

La Côte d'Ivoire compte actuellement 19 CLAC répartis dans 11 régions. Les participants à cet atelier espèrent que les conclusions issues des travaux permettront d'étendre cette initiative à d'autres localités dans un avenir proche, afin de garantir un meilleur accès à l'information sanitaire pour tous les jeunes du pays.