Ethiopie: L'Autorité éthiopienne des produits alimentaires et pharmaceutiques ont obtenu de multiples accréditations nationales et internationals

Addis-Abeba — L'Autorité éthiopienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (EFDA) a annoncé une extension majeure de ses capacités d'accréditation, obtenant ainsi la reconnaissance d'organismes locaux et internationaux dans plusieurs domaines opérationnels essentiels.

Une cérémonie officielle a eu lieu en présence de hauts fonctionnaires, d'experts et d'acteurs du secteur de la santé.

L'institution a été accréditée dans des domaines clés, notamment l'inspection des aliments et l'application de la loi, le contrôle qualité des dispositifs médicaux et le contrôle qualité des médicaments.

S'exprimant à l'occasion, la ministre de la Santé, Dr. Mekdes Daba, a souligné l'importance de cette accréditation, la décrivant comme une étape essentielle pour rendre l'Éthiopie compétitive à l'échelle mondiale en matière de normes de santé et de sécurité.

Elle a souligné que le respect des normes internationales en matière de produits et de services est essentiel dans le contexte mondial actuel et a appelé toutes les parties prenantes à s'appuyer sur ce succès et à poursuivre leurs efforts pour fournir des services de qualité.

Le directeur général de l'Autorité, Heran Gerba, a également présenté les principaux détails des certifications.

Elle a indiqué que le Bureau d'inspection alimentaire et d'application de la loi de l'Autorité avait été accrédité par le Service d'accréditation éthiopien conformément à la norme ISO/IEC 17020:2012. Cette accréditation garantit que les inspections des installations alimentaires et la surveillance post-commercialisation de l'Autorité répondent aux normes internationales.

Elle a également indiqué que le Bureau exécutif du contrôle de la qualité des dispositifs médicaux de l'EFDA avait reçu l'accréditation de l'ANSI Ethiopian Accreditation Service Board (ANAB), affilié à l'American National Standards Institute (ANSI).

L'accréditation couvre les tests de qualité des préservatifs et des gants, et étend son champ d'application aux seringues et aux kits de diagnostic rapide du paludisme, du VIH, du VHB et du VHC au sein de son laboratoire d'essais des dispositifs médicaux.

Par ailleurs, le Bureau exécutif du contrôle de la qualité des médicaments de l'EFDA a également obtenu l'accréditation ISO/IEC 17025:2017 de l'ANAB.

Cette certification confirme que le laboratoire de contrôle de la qualité pharmaceutique de l'EFDA répond à toutes les exigences techniques et de gestion pour 16 paramètres d'analyse pharmaceutique.

Pour sa part, Aklilu Getachew, directeur général du Service éthiopien d'accréditation, a affirmé que l'EFDA avait démontré d'excellentes performances dans la mise en œuvre de systèmes de contrôle internationaux.

Il a également appelé les autres secteurs à mettre en place des systèmes réglementaires qui renforcent leur compétitivité internationale.