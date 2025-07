Afrique: Transport aérien - ECAir reconnecte Brazzaville aux capitales d'Afrique centrale

La compagnie aérienne nationale du Congo, Equatorial Congo Airlines (ECAir), marque son grand retour sur la scène aéronautique régionale avec le lancement réussi de ses premiers vols vers Douala, Yaoundé et Libreville. Une étape majeure qui s'inscrit dans la stratégie de relance de la compagnie, soutenue par l'État congolais.

Après avoir démontré sa capacité opérationnelle sur le marché domestique avec plus de 118 000 passagers transportés depuis la reprise des vols le 16 mai 2024, ECAir franchit une nouvelle étape décisive. Les vols inauguraux ont eu lieu cette semaine : lundi vers le Cameroun (Douala et Yaoundé) et mardi vers le Gabon (Libreville). Ces premières liaisons régionales depuis Brazzaville vers les trois capitales stratégiques d'Afrique centrale ont été saluées tant par les passagers que par les autorités locales et les partenaires aéroportuaires.

Opérant avec un Boeing 737-700 NG (Nouvelle génération), la compagnie assure désormais deux vols aller-retour par semaine vers le Cameroun (Douala et Yaoundé) les lundis et vendredis, et deux vols aller-retour vers le Gabon (Libreville) les samedis et dimanches.

La ponctualité, la qualité de service et l'accueil enthousiaste des voyageurs témoignent de la réussite de cette relance régionale. Pour ECAir, ce lancement représente bien plus qu'une simple reprise de lignes : c'est l'accomplissement d'une promesse de relier les peuples avec professionnalisme et fierté.

Un projet d'envergure pour l'intégration africaine

Cette expansion régionale s'inscrit dans une vision plus large de développement économique et de valorisation du tourisme en Afrique centrale. Portée par l'État congolais, cette initiative vise à positionner ECAir comme un véritable levier de développement régional.

La compagnie congolaise s'aligne parfaitement sur les ambitions de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour la libre circulation des personnes et des biens. En connectant les principales capitales d'Afrique centrale, ECAir participe activement à la construction d'un espace sous-régional intégré, accessible et fluide.

L'horizon s'annonce prometteur avec le renforcement prévu de la flotte en vue de l'ouverture de nouvelles lignes vers d'autres capitales d'Afrique centrale et certaines villes d'Afrique de l'Ouest. Cette expansion progressive témoigne de l'ambition d'ECAir de devenir un acteur incontournable du transport aérien régional.

Membre actif de l'African airlines association, ECAir bénéficie d'un Certificat de transporteur aérien obtenu après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires nationales et internationales. La compagnie respecte scrupuleusement les normes de l'Agence nationale de l'aviation civile du Congo, elle-même alignée sur les standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Les voyageurs peuvent dès maintenant réserver leurs billets dans les agences de voyages partenaires, en ligne sur www.fly-ecair.com ou via l'application mobile Fly ECAir, où ils retrouveront également toutes les informations pratiques pour leurs voyages.