La MONUSCO salue la signature de l'accord de cessation des hostilités en Ituri et appelle les groupes armés non-signataires à rejoindre la dynamique

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) salue la signature, le samedi 28 juin à Aru, de l'accord de cessation des hostilités en Ituri par six groupes armés locaux (CODECO, Zaïre/Auto-Défense, MAPI, FRPI, FPIC, et Chini Ya Tuna), parties prenantes au dialogue dit d'Aru II. Elle prend acte de leur engagement à oeuvrer pour le retour de la paix dans cette province durement éprouvée par des années de violence.

« Cet accord marque une avancée significative dans la quête de stabilité en Ituri. Il ouvre la voie à une ère nouvelle, tournée vers la réconciliation, la sécurité et le développement. Les premières victimes de ce conflit étant les femmes, les filles et les enfants, il est impératif que cette dynamique de paix se traduise par des actions concrètes sur le terrain », a déclaré Mme Vivian van de Perre, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Cheffe par intérim de la MONUSCO.

La MONUSCO félicite le gouvernement congolais, les leaders communautaires, ainsi que tous les partenaires ayant contribué au succès de ce dialogue, connu sous le nom d'Aru II, et se tient prête à appuyer la mise en oeuvre de ses recommandations.

La Mission encourage les groupes armés signataires à poursuivre la sensibilisation au sein de leurs rangs afin d'assurer le respect scrupuleux des engagements pris à Aru, à honorer leurs obligations et à contribuer à créer un climat de confiance et de réconciliation propices au retour des déplacés et à la relance du développement économique et social de l'Ituri.

« Cet accord de paix représente un pas concret, à condition qu'il soit mis en oeuvre de manière effective et inclusive, vers ce que nous espérons tous : la fin des violences, la réinstallation des populations déplacées, et un avenir fondé sur la paix durable et la prospérité. L'Ituri dispose de tous les atouts pour se relever », a ajouté Mme van de Perre, appelant les groupes armés non-signataires à saisir cette opportunité historique en rejoignant sans tarder cette dynamique de paix inclusive et porteuse d'espoir, pour le bien de la population et l'avenir de la province.

La MONUSCO exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes des récentes attaques sur le site de déplacés de Djangi, dans le territoire de Djugu et condamne fermement ces actes de violence dirigés contre les civils. Elle rappelle que la mise en oeuvre rapide et complète des engagements pris à Aru II est essentielle pour rompre le cycle de la violence et restaurer durablement la paix en Ituri.