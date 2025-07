Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque métropolitain de Kinshasa et une figure emblématique de l'Eglise catholique en Afrique centrale et au monde, n'a pas tari d'éloges pour saluer l'accord de paix signé entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du Département d'Etat. Lors d'une interview au Vatican, le Cardinal Ambongo a rappelé le contexte dans lequel cet accord est signé et souhaite vivement la paix à l'Est de la RDC.

«Il y a l'accord qui a été signé, et nous savons dans quel contexte il a été signé. C'est par rapport à la situation à l'Est du pays, où il y a guerre avec les M23 soutenus par un pays voisin, le Rwanda, avec des conséquences humanitaires désastreuses», a-t-il déclaré.

Le prélat congolais a insisté sur la souffrance des populations civiles, victimes collatérales d'un conflit qui dure depuis des décennies. «Il y a nos frères et soeurs qui souffrent à l'Est. Face à cette situation, signer un accord pour mettre fin à la guerre et mettre fin à la souffrance de notre peuple, nous le soutenons», a-t-il martelé, appelant à une mise en oeuvre effective des clauses de l'entente.

L'implication présumée du Rwanda dans le soutien au M23 a longtemps été un sujet de tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Les récentes avancées militaires des rebelles dans le Nord-Kivu, couplées aux accusations répétées de la RDC contre le Rwanda, ont conduit la Communauté Internationale, notamment les Etats-Unis et l'Union africaine, à intensifier leurs efforts de médiation. L'accord de Washington, bien que salué par plusieurs acteurs clés, suscite néanmoins des interrogations quant à sa viabilité sur le terrain, où les groupes armés restent actifs malgré les déclarations de cessez-le-feu.

L'intervention du Cardinal Ambongo s'inscrit dans la lignée des prises de position régulières de l'Église catholique congolaise, qui joue un rôle central dans la dénonciation des violences et la promotion du dialogue. Déjà en 2023, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) avait multiplié les appels à une résolution pacifique du conflit, tout en dénonçant l'ingérence étrangère et l'exploitation illégale des ressources naturelles, facteurs aggravants des tensions.

Le Vatican, par la voix du Pape François d'heureuse mémoire, avait également exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation face à la crise humanitaire en RDC en appelant à « un engagement renouvelé en faveur de la réconciliation et du développement intégral ».