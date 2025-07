Congo-Kinshasa: 30 Juin - Entre Mémoire, Souveraineté et Espoir de Paix Durable

Ce 30 juin, notre nation se recueille, se souvient et s'interroge. Soixante-cinq ans après l'accession de la République Démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, l'écho de la voix de Patrice Emery Lumumba résonne encore dans nos esprits : celle d'un Congo libre, digne, souverain, maître de son destin.

Mais au-delà des cérémonies et des discours, ce 30 juin 2025 s'inscrit dans un contexte nouveau, chargé d'un symbole fort : la signature historique de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis. Cet acte, aussi complexe que fragile, ravive l'espoir d'un avenir pacifié pour les populations meurtries de l'Est du pays, confrontées depuis des décennies à l'horreur silencieuse des conflits armés, des déplacements, et de l'exploitation illégale de nos ressources.

En tant que femme congolaise, avocate et actrice politique, je tiens à saluer cet engagement vers le dialogue. Car la paix ne se décrète pas, elle se construit. Et pour qu'elle s'enracine, elle doit s'accompagner d'une réelle volonté politique, d'une implication active de la société civile, et d'un respect scrupuleux de la souveraineté de notre pays.

Notre indépendance ne doit pas rester un souvenir figé dans l'histoire. Elle est une lutte quotidienne : pour la justice, pour l'intégrité territoriale, pour la dignité de chaque Congolais, homme ou femme, vivant dans chaque coin de notre vaste et riche territoire.

A l'heure où le monde nous regarde, nous avons le devoir de transformer ce moment en tournant historique. L'accord signé ne doit pas être une simple trêve diplomatique, mais le socle d'un processus durable de réconciliation, de reconstruction et de développement.

En ce jour de mémoire, je lance un appel à toutes les forces vives de la nation : unissons-nous, dans le respect de nos différences, pour porter ensemble les valeurs de paix, de justice et d'unité.

Bonne fête de l'Indépendance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais.