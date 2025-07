Une bonne nouvelle pour le Kasaï Central, le grand Kasaï en particulier et la RDC, en général. Le pont à jeter sur la rivière Lubudi sur la route nationale numéro 7 entre les territoires de Demba et Dimbelenge est bien arrivé à Kajiba à 90 km de Kananga.

Ce pont d'un grand tonnage fabriqué en métal inoxydable est acquis par la Fondation Kabatusuila Bernard Emmanuel, FONKABE en sigle, auprès de la Direction Générale de l'Office des Routes à la suite du lobbying personnel du professeur Bernard Emmanuel Kabatusuila Betu qui en a assuré également le transport par ses propres moyens pécuniaires de Kinshasa à Kajiba à plus de 1300 Km de Kinshasa dans le Territoire de Dimbelenge via Kananga, Lac Munkamba et Bena Mvula.

Le Révérend Pasteur Michel Tshimanga Kujudi, Secrétaire général de l'Union de Force Républicaine, «UFOR» en sigle, et Administrateur de la FONKABE qui a convoyé ce pont de Kinshasa à Kajiba en passant par Munkamba, Bena Mvula, Bena Kabongo, Bakwa Kamba et Bakwa Kelo, a eu des mots justes pour saluer le sacrifice et le dévouement du professeur Kabatusuila, dit papa social, qui soutient la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec ses moyens personnels. C'est justement dans le cadre de son programme de développement social de 145 Territoires, PDL145 en sigle, qui est en exécution sur l'ensemble du pays.

Le Secrétaire Général de l'UFOR, a la tête d'une forte délégation de la FONKABE de Kinshasa à Kananga par route à bord du véhicule qui transportait les matériels dudit pont, et par moto de Kananga à Kajiba via Muamba Mbuyi, Mudimbi, Bondo, Bena Kamuanga, Bena Mpeta et Bakwa Luzabi Ngala Mande, a indiqué que par cet acte, le professeur Bernard Emmanuel Kabatusuila a répondu positivement à la demande des populations de tout le territoire agropastoral, minier et touristique de Dimbelenge et de toute la population congolaise qui éprouvait de nombreuses difficultés à la traversée de la rivière Lubudi où le pont s'était écroulé depuis près d'une décennie.

Les chefs des groupements riverains de la rivière Lubudi notamment : de Bakwa Luzabi Secteur de Diofa, Territoire de Demba et Bakwa Tshikandu, Secteur de Lubudi dans le Territoire de Dimbelenge, respectivement de Bakwa Luzabi secteur de Diofa dans le territoire de Demba et de Kajiba ont salué cette initiative de la FONKABE.

Les chefs Ngala Manda de Bakwa Luzabi et Mutombo wa Tshimbombo, ont, au nom des autres chefs et de leurs populations riveraines de Lubudi, salué cette initiative du professeur Kabatusuila qui va contribuer à la relance des activités commerciales dans cette partie du pays avec la réhabilitation de la route nationale numéro 7 (RN 7) car, ce pont était la principale demande des congolaises et congolais qui fréquentaient cette route pour leurs activités socio-économiques.

Notons que la RN 7 relie 4 provinces du pays à savoir, Kasaï Central, Sankuru, Maniema et la Tshopo. Elle part de Kananga à partir de sa jonction avec la nationale numéro 1 à Muamba Mbuyi, Bondo, Kajiba, Tshiyole, Bena Tshiadi, Bena Dibela, Kole, Lodja, Lomela, Opala jusqu'à Kisangani.

Cette route facilitera les transactions commerciales entre plusieurs communautés riveraines et l'approvisionnement de la ville de Kananga en nombreux produits vivriers cultivés dans le territoire de Dimbelenge et des produits manufacturés en provenance de la grande Orientale et du grand Kivu.

Le Révérend Père Roger Kapinga Mulume de la mission catholique KAJIBA a dit sa grande joie pour l'acquisition et l'acheminement du pont à jeter sur la rivière Lubudi par la FONKABE. Il a prié que Dieu bénisse le professeur Bernard Emmanuel Kabatusuila dans tout ce qu'il entreprend pour soutenir la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour le plus grand bien du peuple congolais tout entier.

Plus d'un responsable du Kasaï central en général et de Dimbelenge en particulier, a salué cette action menée par le professeur Kabatusuila Bernard qui est aussi autorité morale de l'UFOR.

Rappelons que, le professeur Bernard Emmanuel Kabatusuila, surnommé Papa social, a réalisé plusieurs actions tant sociales que politiques dans le cadre de la FONKABE et UFOR, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation.

Notons que le Directeur Provincial de l'Office des Routes rencontré par la délégation de la FONKABE a remercié et salué le professeur Bernard Emmanuel Kabatusuila, initiateur de la Fondation, portant son nom pour cette action combien salvatrice pour l'intérêt supérieur de la province et du pays. Il a dit que l'Office des Routes devra entreprendre dans les tout prochains jours les travaux de réhabilitation en amont, en ouvrant la route avec des engins, en vue de l'acheminement du pont sur le site pour le démarrage des travaux de construction proprement dits.

La population compte également sur l'intervention des autorités compétentes tant au niveau provincial qu'international pour l'aboutissement heureux de ce projet devant rendre l'espoir aux populations riveraines de la route nationale n°7.