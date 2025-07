Le Centre Wallonie Bruxelles a organisé une conférence le jeudi 26 juin 2025, à Kinshasa sur l'utilisation de l'internet chez les élèves et étudiants sous le thème : « l'Intelligence Artificielle face au système éducatif en République Démocratique du Congo, solution ou amplificateur de problème ? »

L'IA est un moyen qui consiste à mettre en oeuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'utiliser une forme d'intelligence réelle, entre autres, s'adapter, apprendre, communiquer ainsi qu'interagir d'une façon riche et avérée.

C'est dans cette ligne directrice que les participants à cette conférence, plus particulièrement les élèves et universitaires, étaient sensibilisés. Félix Malu, seul animateur principal du jour, était à la manette afin d'éclairer les nombreux congolais venus de toute l'étendue de la capitale congolaise sur le rôle et l'importance de cet outil informatique.

L'objectif était « de bannir l'appropriation malsaine dans les milieux éducatifs congolais et que ces derniers comprennent que, si l'Intelligence Artificielle est mal utilisée elle peut affaiblir le cerveau et provoquer une limite de réflexion pour le développement psychologique ».

Lors de cette cérémonie, la sensibilisation n'était pas réservée uniquement aux apprentis, mais également aux professeurs et encadreurs. Eux aussi étaient mobiliser car, la recherche scientifique concerne apprenants et enseignements.

« J'étais invité par le Centre Wallonie Bruxelles pour sensibiliser les élèves, enseignants et encadreurs comment l'utilisation de l'intelligence artificielle peut impacter l'éducation et le développement des enfants. Donc, ici l'objectif était de leur montrer que lorsque l'IA est mal utilisée ; elle peut être détrimentale pour le développement cérébral. Et pour ça, il y a des façons d'utiliser, des façons plus intelligentes qui stimulent les élèves et les enfants. J'ai aussi sensibilisé les enseignants pour qu'ils encadrent mieux et qu'ils sachent utiliser l'IA », a déclaré l'Ingénier Félix Malu, formateur.

Le conférencier a présenté une inquiétude tout en déplorant la manière dont les étudiants utilisent l'IA afin de rédiger leurs travaux de fin de cycle et mémoires.

«Alors ça peut être un problème lorsque l'étudiant utilise l'intelligence artificielle pour rédiger son TFC ou Mémoire, alors qu'il devait plutôt la pratiquer comme un complément de réflexion dans sa problématique et non comme rédacteur», a-t-il renchéri.

Par la suite, il a interpellé la conscience des apprenants à la bonne appropriation en vue de montrer leurs capacités personnelles dans ce système numérique.

Une liesse immense pouvait être visible dans le chef des participants qui ont été satisfaits de connaitre en profondeur l'IA et le Chat GPT.

«Je suis très ému pour cette nouvelle notion acquise dans le numérique. J'ai appris tant de choses que je ne connaissais pas auparavant. Non seulement des connaissances apprises, également les conseils en terme de l'IA m'aideront beaucoup pour le futur », a indiqué une participante.

La cérémonie s'est clôturée par un jeu de question-réponse suivi d'un cocktail.