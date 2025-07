Afrique: CAN féminin Maroc 2025 - Mame Moussa Cissé, coach du Sénégal - «Nous allons à la CAN avec de l'humilité, mais avec des ambitions et du réalisme»

Après sa démonstration lors de son dernier match contre l'Algérie en Amicale 3-0, l'équipe féminine du Sénégal a terminé sur une note satisfaisante sa préparation en direction de la CAN de football qui se jouera du 5 au 26 juillet au Maroc.

A quelques jours de leur entrée en lice, ce samedi 5 juillet 2025, face à la RD Congo, le sélectionneur des Lionnes, Mame Moussa Cissé, a fait le point. Il en a profité pour magnifier la prestation de ses joueuses et rappeler les objectifs de son équipe au royaume chérifien.

Le Sénégal fourbit ses armes en direction de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine qui se joue du 5 au 26 juillet au Maroc. Après avoir clôturé ses rencontres amicales, les Lionnes ont bouclé sur une bonne note la phase de préparation avec une large victoire, avant-hier mardi, en amical face à l'Algérie. Une prestation dans laquelle, le Sénégal a su élever son niveau pour s'imposer largement grâce aux buts de Ndèye Ngénar Ndiaye, Hapsato Malado Diallo et Ndèye Awa Kassé.

«C'était un très beau match entre deux belles équipes. L'équipe d'Algérie avec beaucoup de techniciens, beaucoup de parcours surtout en tactique. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes notamment en première période. Mais nous avons su élever notre niveau, mettre l'intensité qu'il fallait pour essayer de les contenir. Et après nous donner les moyens de marquer des buts en deuxième période», a relevé Mame Moussa Cissé, sélectionneur du Sénégal.

Ce test, selon lui, est bon pour la confiance et la sérénité dans le groupe. «Je pense que c'est un bon test pour nous. On voulait gagner ce match-là pour repartir à la CAN avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité. C'est le contenu qui est important pour moi. Cette équipe nous a posé des problèmes, nous avons su réagir en mettant les solutions appropriées. Parce que, pour moi, le score n'est que le résultat du comportement des joueuses sur le terrain», relève-t-il.

S'il reste optimiste, le sélectionneur des Lionnes estime que le Sénégal devra faire preuve de réalisme pour bien entamer la compétition et franchir le premier tour. «Nous allons à la CAN avec de l'humilité, ce qui nous a toujours caractérisé, mais avec des ambitions et du réalisme. Essayer de défendre grandement nos chances, passer déjà le premier tour. Après essayer de faire mieux que la dernière CAN où on était éliminé en quart de finale par la Zambie», a-t-il indiqué.

La délégation sénégalaise a quitté, hier mercredi, la terre algérienne pour rallier le royaume chérifien. Le Sénégal entre en lice, ce samedi 6 juillet 2025, et fera face à la RDC.