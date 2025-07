Un atelier régional d'information et de partage sur le FRSP et sur les opportunités de financement à coûts partagés a réuni, hier mercredi, les acteurs de la région de Diourbel. Il a été retenu la mise en place d'un comité de suivi pour un accompagnement des bénéficiaires.

Le FRSP, Programme résilience du système alimentaire, un programme régional d'investissement, vise à accroître la préparation contre l'insécurité alimentaire et à améliorer la résilience des systèmes alimentaires du Sénégal. Il est prévu sur 6 ans, pour un financement de 230 millions de dollars ; soit 105 milliards de FCFA par la Banque mondiale et le FIDA.

C'est un programme qui finance le développement de particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises dans leurs programmes de production, de transformation ou commerciale, à travers des guichets ouverts aux sous projets mais aussi l'appui aux promoteurs, l'élaboration de leurs plans d'affaires pour garantir la rentabilité et la viabilité des sous projets, prenant en compte la transition agro-écologique.

Ces différents financements sont exécutés par deux agences (FSRP et le FONSTAB) du ministère de l'Agriculture, de Sécurité alimentaire et de l'Elevage. Dr Mouhamadou Lamine Dia, agroéconomiste, coordonnateur du projet explique : «nous sommes en train de faire un atelier de sensibilisation et d'information à travers le Sénégal, avec le Directeur régional du développement rural, le gouverneur de la région.

Le projet a prévu un certain nombre de choses : la construction de fermes, de parcs de vaccination. Nous sommes là pour la composante financement pour le monde rural. Il est prévu un premier financement de 20 milliards qui va concerner 1579 bénéficiaires qui vont recevoir entre 3 à 6 millions et sera subventionnée à hauteur de 60 à 80% pour une enveloppe de 9 milliards de FCFA, pour la 3ème fenêtre ; c'est un financement de 4 milliards pour 15 projets».

Et il poursuit : «les critères définis sont, entre autre : il faut que le bénéficiaire ait au moins une expérience au moins d'une année ; il doit être dans les filières animales (lait, viande) et agricoles (mil, mais, sorgho, oignons pommes de terre). Le montant du financement des sous projets de petite taille varient entre 2,85 millions à 5,7 millions, avec une subvention de 70% du coût total.

Les sous projets de taille moyenne qui ciblent les groupes de producteurs, coopératives, avec un montant qui varie entre 5,7 millions à 28,5 millions, avec une subvention de 50% et enfin les sous projets de grande taille d'organisation de producteurs et éleveurs, de coopératives avec un montant de 28,5 millions à 285 millions avec une subvention de 30%. Une équipe plus disciplinaire sera mise en place pour un suivi autour du gouverneur, comprenant la Direction régionale du développement rurale et la Direction régionale de l'élevage et des productions animales (DREPA), ANCAR, des cabinets pour la formation sur la gestion des marchés mais pour l'élaboration de plans d'affaires».