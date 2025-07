Maroc: Le royaume mise sur l'agritech comme levier de souveraineté alimentaire

Au Maroc, l'agriculture occupe une place importante dans l'économie. Elle représente près de 12 % du produit intérieur brut et emploie environ 30 % de la population active. Le pays privilégie désormais la technologie pour transformer l'organisation de ce secteur.

La semaine dernière, selon nos confreres de Wearetech Africa, le ministère marocain de l'Agriculture a conclu un accord d'investissement de 22 millions USD avec Jungnong, filiale hongkongaise de China Agricultural Development Group. L'objectif est de déployer des outils d'agriculture de précision dans les régions semi-arides du pays, particulièrement touchées par la sécheresse et les défis liés à la gestion de l'eau.

Le projet prévoit l'implantation de plateformes numériques pour la gestion de la nutrition des sols, des systèmes de surveillance à distance et des solutions d'optimisation en temps réel de l'irrigation et de la fertilisation des cultures. Selon les simulations communiquées par Jungnong, ces technologies pourraient permettre d'augmenter les rendements agricoles de plus de 20 % par hectare. Cette estimation devra toutefois être confirmée par des essais sur le terrain et des évaluations indépendantes, une exigence régulièrement soulignée par les experts du secteur.

Au-delà de la technologie, le partenariat prévoit la création d'un centre de formation dédié à l'agriculture intelligente. L'objectif est de former plusieurs centaines de travailleurs marocains aux nouveaux métiers de la technologie agricole, dans un secteur où 70 % des exploitations sont de type familial, selon le Conseil économique, social et environnemental du Maroc.

Le projet s'inscrit dans la stratégie nationale « Génération Green 2020-2030 », qui fait de la digitalisation et de la montée en compétences des acteurs ruraux des axes majeurs de transformation. Le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouari, décrit cette initiative comme « un modèle de développement intégré qui fusionne la technologie et l'impact social ».

Si le modèle marocain s'avère concluant, il pourrait inspirer d'autres pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) confrontés aux mêmes défis de productivité, de gestion de l'eau et de résilience climatique. Cependant, la réussite du projet dépendra toutefois de la capacité de Jungnong à adapter ses solutions aux contraintes locales, à garantir un transfert de compétences effectif et à assurer un impact mesurable sur les rendements et la sécurité alimentaire.