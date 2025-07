Sénégal: Tabac-alcool-boissons sucrées - L'Oms plaide pour une hausse des taxes sur ces produits nocifs

L'Organisation mondiale de la Santé a lancé une initiative audacieuse « 3 d'ici à 2035 » destinée à faire augmenter les taxes sur les produits nocifs pour la santé. Il s'agit notamment du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées afin de sauver des millions de vies.

Dans un communiqué publié sur son site le 2 juillet, l'OMS explique de l'initiative « 3 d'ici à 2035 » cible le tabac, l'alcool et les boissons sucrées afin de faire baisser le nombre de décès et d'accroître le financement en faveur de la santé et du développement. Elle invite les pays à augmenter les prix réels de ces produits d'au moins 50 % d'ici à 2035, par le biais de la fiscalité.

« Le lancement de l'initiative « 3 d'ici à 2035 » intervient au moment où les systèmes de santé sont soumis à une pression énorme en raison de l'avancée des maladies non transmissibles (MNT), de la diminution de l'aide au développement et de l'augmentation de la dette publique », explique l'Oms.

Eviter 50 millions de décès prématurés au cours des 50 prochaines années

La consommation de tabac, d'alcool et de boissons sucrées, selon les spécialistes de l'Oms, alimente l'épidémie de MNT. Or, ces maladies, notamment les cardiopathies, les cancers et le diabète, sont responsables de plus de 75 % des décès dans le monde. D'après un rapport récent, une augmentation unique de 50 % du prix de ces produits pourrait éviter 50 millions de décès prématurés au cours des 50 prochaines années.

« Les taxes sur les produits nocifs pour la santé sont l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons », a déclaré le Dr Jeremy Farrar, Sous-Directeur général de l'OMS chargé de la promotion de la santé, de la prévention et de la lutte contre les maladies.

« Elles permettent de réduire la consommation de produits nocifs et d'obtenir des recettes que les pouvoirs publics peuvent réinvestir dans les soins de santé, l'éducation et la protection sociale. Il est temps d'agir », a-t-il ajouté.

L'initiative a pour objectif ambitieux mais réalisable d'obtenir 1000 milliards de dollars des États-Unis au cours des 10 prochaines années. Entre 2012 et 2022, près de 140 pays ont augmenté les taxes sur le tabac, ce qui a entraîné une hausse des prix réels de plus de 50 % en moyenne. Un changement à grande échelle est donc possible.

Réexaminer les accords d'investissement à long terme avec les industriels

De nombreux pays, regrette l'Oms, continuent de proposer des incitations fiscales aux industries de produits nocifs pour la santé, notamment le tabac. De plus, les accords d'investissement à long terme avec l'industrie qui limitent l'augmentation des taxes sur le tabac peuvent contrevenir encore plus aux objectifs nationaux en matière de santé. Ainsi, elle encourage les gouvernements à réexaminer et à éviter de telles dérogations afin de contribuer à l'efficacité de la lutte antitabac et de protéger la santé publique.

L'initiative « 3 d'ici à 2035 » propose des domaines dans lesquels il est essentiel d'agir pour aider les pays, en associant des politiques de santé éprouvées aux meilleures pratiques de mise en oeuvre. Elle prévoit notamment un soutien direct aux réformes menées par les pays en vue d'atteindre les objectifs suivants. Il s'agit principalement d'instaurer des droits d'accise sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées, ou les augmenter s'ils existent. Mais aussi de mobiliser des ressources publiques nationales pour financer des programmes essentiels de santé et de développement, y compris la couverture sanitaire universelle.

Toutefois, pour une mise en oeuvre efficace de cette initiative compte sur un soutien politique de la part des ministères, de la société civile et du monde universitaire. « L'Oms appelle les pays, la société civile et les partenaires de développement à soutenir l'initiative « 3 d'ici à 2025 » et à s'engager en faveur d'une fiscalité plus judicieuse et plus équitable qui soit favorable à la santé et qui permette d'atteindre plus vite les objectifs de développement durable », a-t-elle appelé dans le texte.